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مقتل شاب فى مشاجرة بين عائلتين فى بنى سويف بسبب لهو الأطفال

الجمعة، 05 يوليه 2019 11:56 ص
مقتل شاب فى مشاجرة بين عائلتين فى بنى سويف بسبب لهو الأطفال مشاجرة " أرشيفية"
بنى سويف - هانى فتحى

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تلقت المستشفى المركزى بمدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، جثة شاب متأثرا بجراحة وإصابة فى المخ فى مشاجرة نشبت داخل مدينة الفشن.
 
وتلقى اللواء اشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطارا من العقيد هشام لطفي مأمور مركز الفشن، يفيد وصول "عرفة .م"  25 سنة مصاب بنزيف في المخ نتيجة مشاجرة، بين أفراد عائلتي محفوظ وعويضه من منشية ناصر بمدينة الفشن،  بسبب لهو الأطفال، وسرعان ما تطورت وتدخلت فيها النساء ثم تطور وتدخل أبناء العائلتين.
 
وتم ضبط المشاركين فى المشاجرة، وفرض كردونا أمنيا في المنطقة بين العائلتين خوفا من تجدد الإشتباكات، خاصة بعد أن لقى الشاب مصرعه.
 
وأنتقل فريق من وحدة مباحث الفشن بإشراف العميد مجدي لطفي رئيس مباحث جنوب بني سويف، ورئاسة النقباء عماد عرفة وحسين ابراهيم ومسعد ذكي معاونوا المباحث، إلى مكان المشاجرة للسيطرة عليها ومنع تجدها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
 

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