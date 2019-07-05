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مطار فرانكفورت يعلن تأجيل بعض رحلات الأحد لإبطال قنبلة من الحرب العالمية

الجمعة، 05 يوليه 2019 09:39 م
مطار فرانكفورت يعلن تأجيل بعض رحلات الأحد لإبطال قنبلة من الحرب العالمية مطار فرانكفورت
برلين (رويترز)

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قالت شركة فرابورت المشغلة لمطار فرانكفورت الألمانى، اليوم الجمعة، إن على الركاب الذين لديهم رحلات يوم الأحد توقع تأخيرات لأن مسارات الرحلات ستُعدل خلال إبطال مهندسين لمفعول قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية على مقربة من المطار.

ونصحت الشركة المسافرين بالتواصل مع شركات الطيران ومراجعة موقع المطار على الإنترنت قبل رحلات المغادرة والوصول المقررة لمعرفة معلومات عن التأخيرات المتوقعة، ومن المتوقع أن تبدأ التأخيرات فى العاشرة صباحا بتوقيت جرينتش من يوم الأحد وستؤثر أيضا على المواصلات العامة.

وقالت الشرطة إن السلطات ستجلى نحو 16500 شخص وهم من يسكنون فى محيط كيلومتر من موقع القنبلة قرب برج البنك المركزى الأوروبى فى شرق المدينة لحين قيام المهندسين المختصين بتفكيك القنبلة التى يبلغ وزنها نحو 500 كيلوجرام.

ويقع مطار فرانكفورت على بعد نحو 14 كيلومترا إلى الشرق من موقع القنبلة. ويستخدم المطار ما يصل إلى 68 مليون راكب سنويا.

 

 


مطار فرانكفورت

إبطال قنبلة

الحرب العالمية الثانية

الحرب العالمية

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