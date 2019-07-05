مصرع شاب غرقا على أحد شواطئ فايد بالإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

لقيت لاعب بمركز شباب أبوصوير بالإسماعيلية مصرعه غرقا أثناء قضائه يوم فسحة مع أصدقائه بأحد شواطئ مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بتلقيه إخطارا من الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز فايد، بورود بلاغ بغرق اللاعب "عبد الله .ع. ا " 19 عاما لاعب مركز شباب أبو صوير مقيم دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية، بأحد الشواطئ بمدينة فايد.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فايد المركزى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن الجثة.