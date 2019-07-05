مستشفى أطفال النصر لعلاج الأورام تخدم محافظات القناة ضمن التأمين الصحى

بورسعيد - السيد فلاح

مستشفى النصر التخصصي للأطفال، فى محافظة بورسعيد، واحدة من 7 مستشفيات انطلقت بها منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، فى الأول من يوليو الجارى، وتستمر تجريبى حتى الأول من سبتمبر أى لمدة شهرين.

ويعد مستشفى أطفال النصر لعلاج الأورام، أول مستشفى في تاريخ بورسعيد لأورام الأطفال، كما يعد صرحا طبيا عملاقا سيخدم محافظات ومدن القناة وتم إنشاؤها حاليًا على أرض مستشفى النصر التي ظلت مهجورة أكثر من 18 عامًا، ويضم المستشفى نحو 123 سريرًا فى مختلف أقسام المستشفى، كما تضم تخصصًا لأورام الأطفال، وتخصص قلب مفتوح بالتعاون مع الدكتور مجدى يعقوب، وكذلك تخصص قسطرة قلبية.

وتضم مستشفى النصر لعلاج أورام الأطفال، قسما للجراحات المتخصصة للأطفال، وأقسام للأشعة، والعيادات الخارجية، والعناية المركزة، والعمليات، وزرع النخاع، ومعامل، وعلاج كيماوى، ووحدات للتمريض، كما يوجد قسم بالمستشفى لتشوهات العظام ومطعم، واستراحة وغرفة ترفيه.

ويستقبل المستشفى الحالات التي يتم تحويلها من الوحدات الصحية والمستشفيات الأخرى، بينما لا يستقبل المستشفى حالات الحوادث، كما يستقبل المستشفى حالات أورام الأطفال، ويطبق نفس بروتوكول علاج مستشفى 57357، كما تم تدريب الطواقم الطبية والتمريض بمركز مجدي يعقوب، ومعهد ناصر، ويوجد 200 ممرضة و300 طبيب يؤدون الخدمة الطبية للمستشفى بالجودة العالمية.

ويدار مستشفى النصر لعلاج أورام الأطفال، بالاشتراك والتعاون مع مجموعة مستشفيات كليوباترا، حسب التوأمة التى تم توقيعها مع وزارة الصحة، بهدف تقديم أفضل خدمات طبية للمنتفعين داخل المنظومة وفقًا للمعايير المصرية المعتمدة.

وانطلقت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى بورسعيد، فى الأول من يوليو الجارى، فى 7 مستشفيات هى، مستشفى الحياة (بورفؤاد العام) والسلام (بورسعيد العام) والتضامن ويضم لأول مرة قسما للأورام للكبار ومستشفى النساء والولادة ومستشفى النصر التخصصى للأطفال وبه قسم للأورام وآخر لأمراض القلب تحت إشراف العالم المصرى الكبير الدكتور مجدى يعقوب ومستشفى الزهور التخصصى للجراحة والمبرة علاوة على 20 وحدة صحية، كمرحلة أولى على أن ينضم 12 واحدة للمنظومة فى المرحلة الثانية.

وتتحمل الدولة الاشتراكات عن غير القادرين، وسيتم خلالها تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية مطابقة للمعايير القومية المصرية.

وتمثل الوحدات الصحية العمود الأساسى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك لانه من خلالها سيتم تحويل المريض إلى المستشفيات ثنائية الخدمة أو ثلاثيتها على حسب تشخيص الطبيب المتخصص بالوحدة.

وتعد منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، فى بورسعيد، حلم أنتظره المصريون كثيرًا، للحصول على خدمة طبية بمواصفات عالمية في جميع التخصصات باشتراكات رمزية وتتحمل فيها الدولة تكلفة علاج لغير القادرين، وتنطلق مرحلتها الأولى اليوم بمحافظة بورسعيد وتغطي جميع المحافظات خلال خمس سنوات.

وبدأ من الإثنين الماضى وحتى الأول من سبتمبر، فى تسجيل المواطنين بمحافظة بورسعيد وتحصيل الاشتراكات، بمقر الوحدات الصحية أو وحدات الرعاية الأولية لفتح الملفات الطبية للمواطنين المنتفعين بالخدمة فى أرجاء المحافظة على أن يقوموا بعمل كشف طبى شامل للتعرف على التاريخ المرضى لهم وتسجيل البيانات كاملة.

ويبلغ عدد المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة فى محافظة بورسعيد 920 ألف مواطن، ويستغرق التسجيل فى المنظومة الجديدة شهرين وبعد انتهاء الشهرين بداية من إطلاق المشروع اليوم سيتم تسليم المستشفيات والوحدات الصحية كاملة لهيئة الرعاية الطبية المسؤلة بموجب القانون عن تقديم الخدمة فى المنظومة الجديدة.

وتتولى وزارة الصحة إدارة الفترة الانتقالية وهى فترة التشغيل التجريبى خلال شهر يوليو وأغسطس المقبلين، وبعدها سيتم تسليم الوحدات والمستشفيات إلى هيئة الرعاية الصحية، حيث يوجد 3 مستويات للرعاية الطبية للمنتفعين وهم وحدات الرعاية الأولية والخدمات الثنائية والترشلى كير.

ومن المقرر أن يسدد كل مريض فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، بموجب نصوص القانون 100 جنيه كمساهمة عن كل زيارة منزليه يقوم بها فريق التأمين الصحى للمريض ويتم سداد 10 % بحد أقصى ألف جنيه عند صرف الدواء ماعدا الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة فإنها تصرف مجانًا كما يتم سداد 10 % من إجمالى القيمة بحد أقصى 750 جنيهًا عند الإشاعات الطبية والمعملية وذلك غير المرتبطة بالأمراض المزمنة كما يتم سداد 5 % بحد أقصى 300 جنية للمرة الواحدة فى الأقسام الداخلية للمستشفيات ماعدا الأمراض المزمنة ما يعنى أن الكشف والعلاج للمصابين بأمراض مزمنة مجانًا 100%.