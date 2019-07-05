مرصد الكهرباء: 28 ألف و400 ميجاوات أقصى حمل متوقع للشبكة اليوم

كتب على عبد الرحمن

كشف مرصد الكهرباء التابع لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن أن أقصى حمل متوقع أن تصل له شبكة الكهرباء اليوم الجمعة، هو 28 ألف و400 ميجاوات.

وأوضح المرصد، أنه تم تسجيل 29800 ميجاوات كأقصى حمل للشبكة أمس الخميس، وبلغ أدنى حمل 2400 ميجاوات، فيما لم يحدث أى تخفيف للأحمال.

وكانت قد توقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن يصل أقصى حمل لشبكة الكهرباء اليوم 31 ألف ميجاوات، فى مقابل 30 ألفا و700 ميجاوات أقصى حمل للشبكة أمس الاثنين.

يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة، أعلنت فى وقت سابق عن أنه فى مجال إنتاج الطاقة الكهربائية تم إضافة قدرات خلال الفترة الماضية تزيد عن 25 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة وهو ما يزيد عن القدرات المتاحة عام 2013/2014 بإجمالى تكلفة استثمارية حوالى "278.4 مليار جنيه".

فيما تم إنجاز 26 محطة إنتاج طاقة كهربائية، تحتوي على 113 وحدة توليد كهرباء؛ لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 25 ألف ميجاوات، ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالى، بإجمالى استثمارات ما يعادل 287 مليار جنيه، إلى جانب تطوير منظومة العدادات؛ للتغلب على مشكلات تحصيل فواتير الكهرباء والناتجة عن تدخل العنصر البشرى فى عملية قراءة العدادات والتحصيل.



