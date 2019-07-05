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مرشحان يتنافسان على مقعد نقيب مهندسى البحيرة 19 يوليو

الجمعة، 05 يوليه 2019 11:27 ص
مرشحان يتنافسان على مقعد نقيب مهندسى البحيرة 19 يوليو المهندس أحمد السيد أمين الصندوق المساعد للنقابة العامة للمهندسين
كتبت آية دعبس

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أعلن المهندس أحمد السيد، أمين الصندوق المساعد للنقابة العامة للمهندسين، رئيس لجنة الإشراف على انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة البحيرة، القائمة النهائية لأسماء المُرشحين على منصب رئيس النقابة الفرعية، وتضمنت القائمة المهندسين: أشرف وجيه، وحمدى عبد السلام. 
 
ومن المقرر أن يتم إجراء عمليات التصويت بالانتخابات بالمحافظة لاختيار رئيس النقابة الفرعية، خلفا للمهندس عادل رزق، لوفاته، وذلك يوم الجمعة 19 يوليو 2019، بدءا من الساعة 10 صباحا، حتى السادسة مساء.
 
ودعا رئيس لجنة الانتخابات، أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالبحيرة بالمشاركة فى الانتخابات، فى مقر النقابة بدمنهور، مشيرا إلى أنه فى حال وجود إعادة على منصب رئيس نقابة البحيرة، فسيتم إجرائها يوم الجمعة 26 يوليو 2019.
 
 
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نقابة المهندسين

انتخابات المهندسين بالبحيرة

نقيب المهندسين بالبحيرة

نقابة المهندسين بالبحيرة

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