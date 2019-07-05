محافظ قنا يعتمد التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسى بالمحافظة.. صور

قنا - وائل محمد

اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسي داخل مدينة قنا بالإضافة إلي تعديل التعريفة من وإلي قري ومراكز المحافظة وفقا للكشوف المرفقة.

أوضح الهجان أنه تم تعديل التعريفة من مدينة قنا إلي مراكز المحافظة لتصبح 13 جنيه و75 قرش إلي مدينة ابوتشت و 11 جنيه و50 قرش إلي مدينة فرشوط ، و 10جنيه و75 قرش إلي مدينة نجع حمادي ، و 5 جنيه و75 قرش إلي مدينة دشنا و 5 جنيه و 75 قرش إلي مدينة الوقف، و 4 جنيه و75 قرش إلي مدينة قفط ، و 6 جنية و50 قرش إلي مدينة قوص ، و6جنيه إلي مدينة نقادة.

وأشار انه تم تعديل التعريفة المقررة لسيارات السرفيس داخل مدينة قنا لتصبح جنيه و 75 قرش ، بينما أصبحت تعريفة سيارات التاكسي 6 جنيه و50 قرش رسوم فتح العداد و 2 جنيه و25 قرش لكل كيلومتر، مؤكدا علي تفعيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة متصلة بشكل دائم بغرفة العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية المعنية لاستقبال شكاوى المواطنين وحلها في أسرع وقت ممكن.

كما أكد محافظ قنا علي ضرورة إلزام سائقى سيارات الأجرة بوضع ملصق علي زجاج السيارة بتعريفة الركوب الجديدة وخط السير موجهاً بوضع قائمة بالتعريفة الجديدة بمداخل ومخارج مواقف سيارات الأجرة بجميع المراكز والمدن.

وأصدر الهجان تعليماته لمسئولي المرور بشن حملات مرورية علي جميع ميادين ومواقف المحافظة للتأكد من التزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة وعدم السماح باستغلال المواطن من قبل السائقين بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.















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