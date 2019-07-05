محافظ دمياط تتفقد موقف مدينة كفر سعد وتوجه بوضع ملصقات بتعريفة الأجرة

دمياط عبده عبد البارى

تفقدت الدكتورة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عصر اليوم، موقف مدينة كفر سعد للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة للأجرة والتزام السائقين وأصحاب السيارات بها وذلك بعد الإعلان عن تحريك أسعار المحروقات صباح اليوم.

و وجهت المحافظ خلال زيارتها بوضع ملصقات على جميع سيارات الأجرة والسرفيس ومداخل ومخارج الموقف تتضمن قيمة التعريفة الجديدة للركوب، كما التقت بعدد من السائقين والركاب مؤكده أنه يتم تلقى كافة الشكاوى على الخط الساخن 114 الخاص بغرفة أزمات ديوان عام المحافظة كما أوضحت الدكتورة منال عوض أنه لن يتم التهاون مع من يخالف التسعيرة المقررة.

و وجهت محافظ دمياط إلى مسئولى إدارة المرور بالمحافظة بتكثيف المتابعات على المواقف ورصد أى مخالفات أو شكاوى تتعلق بتطبيق التعريفة الجديدة.