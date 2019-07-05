محافظ الوادى الجديد يوجه بإنشاء طريق دائرى لمنع مرور سيارات النقل الثقيل

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بحل مشكلة مرور سيارات النقل الثقيل بقرية القصر بالداخلة، وذلك بإنشاء طريق دائرى من مطار موط وحتى غرب الموهوب وذلك بطول 53 كم، جاء ذلك خلال لقاءه مع أهالى القرية بمسجد الرحمن بالقرية.

كما وجه بإدراج المسجد بخطة فرش المساجد القادمة، وتكليف مديرية التموين بتكثيف المرور على المخابز للتأكد من جودة إنتاج الخبز، ومنح دقيق للمواطنين الراغبين فى تصنيع الخبز بالمنازل.

من ناحية أخري، أكد الزملوط على تقديم كافة التسهيلات للشباب الراغبين فى إقامة مشروعات خاصة، فى المجالات المختلفة بالإضافة إلى تشجيع وتسير إجراءات التحول للرى الحديث بالمشروعات الزراعية وذلك حفاظا على الخزان الجوفى وترشيد إستهلاك المياه.

على جانب آخر، أعلن المهندس أحمد حسين يوسف، وكيل وزارة الإسكان، عن تنفيذ 6 مشروعات تنموية وخدمية بمراكز المحافظة الخمسة بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه ضمن اعمال خطة قطاع الإسكان بالمحافظة .

قال حسين انه يجرى تنفيذ محطتى صرف ومياه شرب لمركز بلاط بتكلفة 22 مليون جنيه كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع صرف صحى بقرية عبد المجيد الجغيل بتكلفة 5 مليون جنيه.

اكد حسين انه جرى أيضا تنفيذ وحدة إطفاء بالفرافرة بتكلفة 3 مليون جنيه، ووحدة محلية بقرية غرب الموهوب بمركز الداخلة بتكلفة 2.6 مليون جنيه، ووحدة أخرى لقرى درب الأربعين بمركز باريس بتكلفة 2.4 مليون جنيه.