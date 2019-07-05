محافظ الوادى الجديد يوافق على حفر بئر مياه جديد بالفرافرة لسد الاحتياجات

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

وافق اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، على حفر بئر جديد بمنطقة الملاحة بمركز الفرافرة، وذلك لحل مشكلة نقص مياه الري بها، وذلك وفقًا لاختيار الأهالي لموقع البئر.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم مع أهالي مدينة الفرافرة لبحث متطلباتهم وحل المشكلات بشكل فورى.

ووجه المحافظ، بسرعة تسليم أراضي التقسيمات السكنية بالقرى فور انتهاء الأهالي من سداد قيمة المرافق، وفتح باب التقديم أمام الراغبين في الحصول على أراضي بناء مساكن وتخصيص قطع إضافية بالقرى، وتسليم قطع الأراضي السكنية بقرية عثمان بن عفان والتي جري إجراء القرعة عليها والبالغ عددها 700 قطعة من إجمالي 1400 قطعة بحيث تكون متجاورة لتسهيل عملية توصيل المرافق إليها.