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محافظ المنيا ومدير الأمن يتفقدان المواقف لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة

الجمعة، 05 يوليه 2019 05:24 م
محافظ المنيا ومدير الأمن يتفقدان المواقف لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة
فريق المحافظات

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تفقد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، يرافقه اللواء مجدي عامر مدير الأمن اليوم، موقف سيارات الأجرة العمومي بحي الاخصاص، وكذلك موقف سيارات الاضافيه لمتابعة حركة السير بالموقفين، ضمن المتابعة الميدانية للتأكد من بدء تطبيق التعريفة الجديدة للأجرة ومدى انتظام والتزام السائقين وأصحاب السيارات بالتعريفة المقررة عقب إعلان الأسعار الجديدة للوقود.

وشدد المحافظ على إدارات المواقف والمرور باتخاذ اللازم نحو متابعة سير خطوط السيارات بجميع مدن وقرى المحافظة، للتصدي لأى أشكال الخروج على القانون، ومتابعة التزام السائقين بالتعريفة المقررة.

كما تابع المحافظ سير الحركة وانتظام العمل بعدد من محطات الوقود، للاطمئنان على توافر المواد البترولية بالمحطات والالتزام بالأسعار الجديدة للوقود، ووضع استيكرات بأسعار الوقود بعد التعديل على طلمبات البيع لارشاد المواطنين

وكلف المحافظ  إدارة مرور المنيا ومباحث المرور بالإبلاغ الفوري عن أي مركبة تخالف التعريفة الجديدة المقررة وإيقاف السيارات المخالفة لمدة ثلاثين يوما مع سداد الغرامة المقررة، مشددًا على تكثيف الخدمات المرورية النظامية والبحثية على مدار اليوم الكامل بالتعاون مع مديري المواقف بالمراكز، وتشديد الرقابة على المواقف الرسمية وتكثيف الحملات للقضاء على المواقف العشوائية وتنفيذ القانون على كل مخالف.

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