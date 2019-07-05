محافظ الإسكندرية :حملات مكثفة من الجهات لمتابعة التعريفة الجديدة

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، أن إدارة مشروع محطات الركاب والانتظار بدأت مباشرة عقب اعتماد التعريفة الجديدة للمواصلات، بتعليق "بانرات" بالمواقف والمحطات المختلفة، وإلزام سائقي المواصلات بها، مدون عليها بيان كامل بتعريفة التسعيرة الجديدة الخاصة بالخطوط التابعة للموقف، وموضح عليها أرقام تليفونات غرفة عمليات المحافظة وإدارة المواقف للإبلاغ عن أي شكوى.

وأوضح المحافظ أنه تم التنسيق بين إدارة ومباحث المرور ورؤساء الأحياء وكافة الجهات المعنية للبدء الفوري في شن حملات مكثفة على كافة المواقف للمتابعة والرقابة للتأكد من إلتزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة، أو عدد الركاب أو تقسيم خط السير الواحد إلى عدة مراحل، إضافة إلى المخالفات الأخرى وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار قنصوه إلى أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية ، وتستقبل شكاوى المواطنين ، كما يتم استقبال الشكاوى على الرقم المختصر لبوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، مؤكدًا على أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه مخالفة القانون وابتزاز المواطنين ، مع اتخاذ الإجراءات الفورية والعقاب الرادع ضد السائقين المخالفين، مشيرًا إلى أنه سيتم توقيع غرامة مالية كبيرة على السائقين المخالفين ، مع سحب رخصتهم ورخصة السيارة ووقفها عدة أشهر وتحويل جميع المخالفين للنيابة العامة .