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محافظة القاهرة تخصص أرقاما لتلقى شكاوى المواطنين حول تعريفة الميكروباصات

الجمعة، 05 يوليه 2019 05:17 م
محافظة القاهرة تخصص أرقاما لتلقى شكاوى المواطنين حول تعريفة الميكروباصات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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خصصت محافظة القاهرة، أرقام للتواصل مع المواطنين لتلقى الشكاوى الخاصة بتعريفة الركوب الجديدة، والإبلاغ عن السائقين الغير ملتزمين بها، وذلك بعد اعتمادها من محافظ القاهرة بزيادة لا تتعدى الـ 15% على جميع الخطوط.

وخصصت المحافظة أرقام 23912136- 23907147، للتواصل مع غرفة عمليات المحافظة، حيث ناشد المحافظ المواطنين بالتعاون مع أجهزة المحافظة بالإبلاغ عن المخالفات وعدم الالتزام بالتعريفة الجديدة من السائقين.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على عدم التهاون مع اى شكوى واتخاذ الإجراءات القانونية فوراَ ضد المخالفين وأشار المحافظ بأن غرفة عمليات المحافظة بالتنسيق مع غرف عمليات جميع أجهزة المحافظة وكافة الوزارات لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة، وغرفة عمليات المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى اى شكاوى .

وأضاف عبدالعال، أن الزيادة التى تم اعتمادها من محافظة القاهرة، بشأن تعريفة الركوب بعد زيادة أسعار المحروقات، لا تزيد ع 15 %، مشيرا إلى أن التعريفة الجديدة تطبق على كل من سيارات السر فيس وأتوبيسات هيئة النقل العام وسيارات لأجرة "التاكسى الأبيض"، على أن يتم الإعلان داخل كل موقف لتعريف المواطنين بخط السير وقيمة التعريفة المحددة، وفى حالة عدم التزام السائق بالتعريفة المقررة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.


السيرفيس

اسعار الوقود

اسعار​البنزين

التاكسي الابيض

هيئة النقل العام

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