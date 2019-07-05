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متستسهليش.. المناديل المبللة مش دايما صحية اعرفى تأثيرها عليكى

الجمعة، 05 يوليه 2019 09:00 م
متستسهليش.. المناديل المبللة مش دايما صحية اعرفى تأثيرها عليكى مناديل-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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المناديل المبللة من أسهل الطرق التى يستخدمها الكثيرون لإزالة الأتربة والمكياج، ولتنظيف بشرة الأطفال أيضا، ولكنها قد تسبب العديد من المشاكل الجلدية على البشرة، وحسبما ذكره موقع womensvoices فإن أبرز أضرار المناديل المبللة على البشرة هى:

  

1: تحتوى المناديل المبللة على نسبة عالية من المواد الكيميائية التى تؤثر على صحة البشرة وتسبب الالتهاب والاحمرار الشديد.

تاثير المناديل المبللة
تاثير المناديل المبللة

 

2:قد تزيد من جفاف البشرة وشحوب الوجه لذلك ينصح بعدم ازالة الماكياج بالمناديل المبللة التى تحتوى على مواد كيميائية.

3:تسبب حساسية شديدة للبشرة بسبب البكتيريا التى تنمو فيها وتؤثر على صحة البشرة.

4:استخدام المناديل المببلة لإزالة الماكياج حول العين يؤثرعليها ويسبب حساسية والتهاب شديد ويزيد من الهالات السوداء حول العين .

5:تزيد من ظهور تجاعيد البشرة وعلامات العجز والشيخوخة.

مناديل مبللة
مناديل مبللة

 

6:تحتوى المناديل المبللة على نسبة كبيرة من المواد التى تزيد من الاصابة بـ حب الشباب والبثور السوداء.

7: تؤثر المناديل المبللة على بشرة الأطفال وتسبب الالتهابات و التسلخات الجلدية الشديدة، لذلك ينصح بتجنب استخدامها على بشرة الأطفال .

 

 


مناديل مبللة

المناديل

تاثير المناديل المبللة

مناديل

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