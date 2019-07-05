سوبر كورة
Ads
الجمعة، 05 يوليه 2019 04:52 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ماذا يعنى ترشيد دعم المنتجات البترولية ؟

الجمعة، 05 يوليه 2019 04:00 ص
ماذا يعنى ترشيد دعم المنتجات البترولية ؟ أرشيفية
كتبت – مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعم المنتجات البترولية، يمثل الفرق بين التكلفة الفعلية، لتلك المنتجات، وسعر البيع محلياً المحدد جبرياً، والذى يقل عن تكلفة إنتاجها، وهناك ثلاث عوامل تتوقف عليها قيمة فى سعر البترول عالمياً، وسعر صرف العملات الأجنبية، وحجم الاستهلاك المحلى، ويعد ترشيد دعم الطاقة، أحد أهم خطوات العبور لإصلاح اقتصادى من أجل إصلاح المنظومة الاقتصادية.

ويهدف ترشيد دعم المنتجات البترولية إلى إيصال الدعم لمستحقيه من خلال عدد من القطاعات منها الصحة، والتعليم، والمنظومة الاجتماعية، والتى تتضمن برامج تكافل وكرامة، والمعاشات وزيادة الأجور، وبدأت الدولة المصرية خطة ترشيد الدعم، قبل خمس سنوات لإصلاح الخلل الاقتصادى وعلاج التشوهات المالية والفجوة الواسعة بين الإيرادات والمصروفات، شهد الموازنة العامة للدول التى بدأت  منذ ثلاث أيام فى تطبيق تطبيق الشريحة الأخيرة من ترشيد دعم الطاقة.

 وتأتى إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية فى صالح المواطن، وذلك لأن الأغنياء هم المستفيدون من دعم الطاقة بما يقدم من مليارات، كدعم لأسعار الوقود، ولكن ترشيد دعم الوقود، سيتصب فى صالح المواطن، بما سيتم توفيره من مبالغ سيتم توجيهها إلى برامج اجتماعية هامة.

 

 


دعم الطاقة

ترشيد دعم الطاقة

الفقراء

الصحة

التعليم

تكافل وكرامة

الموازنة العامة للدولة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف علي قيمة دعم المواد البترولية خلال الثلاث سنوات الماضية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 10:46 ص

الشريحة الأخيرة.. "البترول" فى مهمة إنقاذ إيرادات الموازنة.. تحويل جزء كبير من دعم الطاقة للمعاشات والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية.. خطة لتصنيع الوقود محليا.. تعاقدات طويلة الأجل للحماية من تخبط أسعار النفط

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:21 م

مع ارتفاعات أسعار البترول عالميا.. تعرف على الآثار الاقتصادية للدعم؟

الأربعاء، 03 يوليه 2019 05:00 ص

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 01:01 م

الشريحة الأخيرة.. تحقيق العدالة الاجتماعية على رأس أولويات الحكومية.. ترشيد دعم الوقود يسهم فى تصحيح هيكل التسعير ووصول الدعم لمستحقية.. الأغلبية العظمى لا تستفيد من مليارات الدعم.. وترشيده لصالح المواطن

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:00 م

هل تعلم أن تسعير عقود التداولات النفطية فى ثلثى العالم يتم وفقا لخام برنت

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 09:45 م

العامة للبترول تشارك فى مبادرة التبرع بالدم بوزارة البترول

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 03:22 م

هكذا أنقذت الدولة محدودى الدخل ..الشريحة الأخيرة من برنامج صندوق النقد

الأربعاء، 03 يوليه 2019 07:49 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"العدالة والتنمية" يبدأ مخطط إفشال أكرم أوغلو فى أسطنبول.. تعرف على التفاصيل

"العدالة والتنمية" يبدأ مخطط إفشال أكرم أوغلو فى أسطنبول.. تعرف على التفاصيل

تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا غداً

تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا غداً

بعد "قول آلووو".. تامر حسنى "ملحنا" فى فيلم أحمد حلمى الجديد "خيال مآتة"

بعد "قول آلووو".. تامر حسنى "ملحنا" فى فيلم أحمد حلمى الجديد "خيال مآتة"

فيديو.. طفلة تصنع وتبيع الدمى لتأمين علاج زميلها من السرطان

فيديو.. طفلة تصنع وتبيع الدمى لتأمين علاج زميلها من السرطان

15ألف مواطن تقدموا لحجز وحدات الإعلان الـ11 بالإسكان.. والفرز خلال أيام

15ألف مواطن تقدموا لحجز وحدات الإعلان الـ11 بالإسكان.. والفرز خلال أيام

مصر تصدر 662 ألف طن بطاطس بقيمة 247 مليون دولار

مصر تصدر 662 ألف طن بطاطس بقيمة 247 مليون دولار

متعب لـ "تايم سبورت": لاعبى المنتخب "متضايقين" من المنتقدين لأدائهم

متعب لـ "تايم سبورت": لاعبى المنتخب "متضايقين" من المنتقدين لأدائهم

متحدث "تحيا مصر" يكشف تفاصيل مبادرة "نور حياة".. ويؤكد:نستهدف مليونى مواطن

متحدث "تحيا مصر" يكشف تفاصيل مبادرة "نور حياة".. ويؤكد:نستهدف مليونى مواطن

فيديو.. حصاد دور المجموعات فى كان 2019.. 3 منتخبات عربية بالعلامة الكاملة ونظافة الشباك.. ساديو مانى يُهدر ركلة الجزاء الوحيدة.. الجزائر ومالى الأقوى هجومًا وتنزانيا الأضعف دفاعيًا.. 11 لاعبًا فى صدارة الهدافين

فيديو.. حصاد دور المجموعات فى كان 2019.. 3 منتخبات عربية بالعلامة الكاملة ونظافة الشباك.. ساديو مانى يُهدر ركلة الجزاء الوحيدة.. الجزائر ومالى الأقوى هجومًا وتنزانيا الأضعف دفاعيًا.. 11 لاعبًا فى صدارة الهدافين

فتح المتاحف للأفارقة بنفس أسعارها بمناسبة كأس الأمم

فتح المتاحف للأفارقة بنفس أسعارها بمناسبة كأس الأمم

سيدة تلجأ للمحكمة للحصول من زوجها على 25 ألف جنيه شهريا لشراء لعب أطفال

سيدة تلجأ للمحكمة للحصول من زوجها على 25 ألف جنيه شهريا لشراء لعب أطفال

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة