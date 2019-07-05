لو عاوز تعدى الحر من غير صداع كتير.. خليك فى القهوة والبطيخ

كتبت نهير عبد النبى

مع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة يتعرض الكثيرون للصداع الشديد وعدم القدرة على التركيز والنشاط، مما يؤثر على حياتهم وعملهم، لذلك يقدم اليوم السابع بعض الطرق الطبيعية التى يجب تناولها لعلاج الصداع والحد من تكراره فى فترة الصيف وفقا لما ذكره موقع wellandgood

القهوة

تعتبر القهوة من المشروبات التى تحتوى على كافيين يساعد بدور كبير على تخفيف الصداع والألم ، ولكن ينصح بالاعتدال فى تناولها وعدم الافراط فيها، حتى لا تؤثر على صحة الجسم.



قهوة

الشيكولاتة



أفضل الأطعمة التى تعزز صحة الدماغ وتحد من الصداع والألم الشديد، وذلك لاحتوائها على بعض الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تسكن الألم.

سمك السلمون

من الاسماك التى تمد الجسم بالنشاط والحيوية وتحد من الاصابة بالصداع نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الاحماض الدهنية والاوميجا 3 وبعض العناصر الغذائية الأخرى.



سلمون

السبانخ

تحتوى السبانخ على فيتامين ب وبعض الفيتامينات الأخرى التى تعمل على تخفيف الألم والصداع.

البطيخ



من فواكه الصيف المحببة لدى الكثيرون، حيث انه يحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحد من الاصابة بالصداع المتكرر وتساعد على محاربة الجفاف الذى يسبب الصداع .