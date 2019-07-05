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لافروف: ندرس حاليا عقد قمة جديدة لثلاثى أستانا بشأن الأزمة السورية

الجمعة، 05 يوليه 2019 12:52 م
لافروف: ندرس حاليا عقد قمة جديدة لثلاثى أستانا بشأن الأزمة السورية سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
أ ش أ

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أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أنه يجرى حاليا النظر فى مسألة عقد قمة جديدة لثلاثى أستانا (روسيا وتركيا وإيران) بشأن الأزمة السورية.

وقال لافروف ، خلال لقائه مع المبعوث الأممى إلى سوريا جير بيدرسون، اليوم الجمعة بموسكو : "إن روسيا وتركيا وإيران، باعتبارها الدول الضامنة للاتفاقيات التى تم التوصل إليها بين الحكومة والمعارضة فى إطار عملية أستانا، ستواصل جهودها لتحقيق نتائج إضافية من أجل إقامة سلام دائم وآمن فى سوريا". 


وأضاف :" يجرى حاليا التخطيط لعقد اجتماعات على مستوى المديرين السياسيين فى المستقبل القريب، ويجرى أيضا النظر فى مسألة عقد قمة جديدة لثلاثى أستانا". 


وأعرب لافروف عن أمله بأن تبدأ اللجنة الدستورية السورية عملها قريبا.وقال : "إن الخطوة الحاسمة نحو بداية مثل هذه العملية ستكون الانتهاء من تشكيل لجنة دستورية، والتى على ما أعتقد ستكون قادرة على بدء عملها فى المستقبل القريب ". 


من جانبه ، أكد بيدرسون أن الوضع فى إدلب صعب ، معربا عن أمله أن يساهم التعاون الروسى التركى فى استقرار الوضع هناك.


روسيا

سوريا

أستانا

تركيا

إيران

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