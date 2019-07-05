كاتب أمريكى: على ترامب مناقشة دعم قطر للإرهاب مع تميم

دعا كاتب أمريكى الرئيس دونالد ترامب إلى استغلال لقائه المرتقب مع أمير قطر لإثارة المخاوف الكبرى إزاء دعم الإمارة المستمر للإرهاب الدولى وعدم احترامها لسياسات التجارة العادلة المصممة لحماية العملين فى الخطوط الجوية الأمريكية ناهيك عن السجل السىء لقطر فى حقوق الإنسان.

وقال الكاتب كين بلاكويل فى مقاله لموقع "تاون هول" المحافظ إن قطر ينظر إليها على الصعيد الدولى كممول للتنظيمات الإرهابية مثل الإخوان، وتناولت تقارير واسعة توثيق منظمات حقوقية للانتهاكات العنيفة لحقوق الإنسان التى قامت بها جماعة الإخوان عندما كانت تحمن مصر وقد بدأت إدارة ترامب تحركات لتصنيف الإخوان كتنظيم إرهابى دولى.

وأشار الكاتب إن ترامب يمكن أن يناقش عدم احترام قطر للالتزامات بين البلدين بشأن المساعدة فى ضمان عمليات جوية دولية كما هو محدد فى الاتفاقيات التجارية الخاصة بالسماوات المفتوحة. ولفت إلى أن قطر تنتهك هذه الاتفاقيات بشراء أسهم لكية كبيرة فى شركة طيران إيطاليا والذى يسمح هلها بإطلاق عدة رحلات إلى الولايات المتحدة فى منافسة مباشرة مع الشركات الأمريكية.

كان عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بقيادة السيناتور تيد كروز قد كتبوا لإدارة ترامب يعربوا عن مخاوفهم بشأن هذه الانتقادات. بينما قال وزير الخارجية مايك بومبيو إن الإدارة تنظير عن كثب فى القضية ومهتمة بالالتزام بالاتفاقيات.