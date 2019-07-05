فى سنة أولى جامعة.. الطلاب الذكور أكثر عرضة لسوء التغذية وزيادة الوزن

كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون كنديون أنه في السنة الأولى للطلاب، يرتبط سوء التغذية بزيادة الوزن غير الصحية مع الذكور المصابين أكثر من الإناث.

وتشير الأبحاث المنشورة في مجلة PLOS ONE في كندا إلى أن الاستراتيجيات والتدخلات الخاصة بالجنس يمكن أن تحسن العادات الغذائية أثناء الانتقال إلى الجامعة.

وفي جميع أنحاء العالم، ترتفع معدلات فرط الوزن والسمنة، والوقت المتأخر لزيادة الوزن هو سن المراهقة عندما يستقر الشباب في روتين الحياة ويعتمدون على عادات نمط الحياة التي يمكن أن تستمر في مرحلة البلوغ.

وقد تبين أن جودة النظام الغذائي في انخفاض في السنة الأولى من الجامعة ، والتي ترتبط مع عواقب صحية ضارة.

وتم جمع استبيانات تكرار الطعام إلى جانب الطول والوزن والخصر ومحيط الورك وتكوين الجسم في بداية ونهاية السنة الأولى من الجامعة من 229 طالبة و 72 من طلاب الجامعات الكندية في السنة الأولى من الذكور.

ووجد الباحثون أن جودة النظام الغذائي انخفضت على مدار العام، والذكور ، على وجه الخصوص ، زادوا بشكل كبير من استهلاكهم للكعك والدجاج المقلي والبيرة والمشروبات الكحولية، إلى جانب انخفاض في خيارات الطعام الصحي مثل الخضار.

وحصل كل من الطلاب والطالبات على قدر كبير من وزن الجسم ومؤشر كتلة الجسم، مع زيادة للذكور أكثر من الإناث.

ويعتقد الباحثون أن العمل في المستقبل يجب أن يركز على تخفيف التغيرات الغذائية السلبية من خلال التثقيف التغذوي وتطوير التدخلات الخاصة بالجنس لتحسين العادات الغذائية أثناء الانتقال إلى الحياة الجامعية.