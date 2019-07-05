فوائد اللبن الرائب منها تحسين الهضم وطرد السموم

كتبت فاطمة خليل

اللبن الرائب من أنواع الحليب ذات القيمة الغذائية العالية كما أنه يتميز بكثافة وسماكة قوامه والمذاق اللاذع، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد اللبن الرائب، وفقًا لموقع style craze.



اللبن الرائب

فوائد اللبن الرائب



يحتوي على جميع العناصر الغذائية

اللبن من أكثر الأشياء المغذية، حيث يحتوى على جميع العناصر الغذائية اللازمة، حيث إنه يحتوى على البروتينات والكربوهيدرات والحد الأدنى من الدهون والفيتامينات والمعادن الأساسية، وهذا يجعله وجبة كاملة العناصر الغذائية يمكن تناولها فى أى مكان وفي أي وقت.

التخلص من آثار تناول وجبة دسمة

يميل اللبن الرائب إلى غسل الجهاز الهضمى بعد تناول الأطعمة الغنية بالتوابل ويخفف بطانة المعدة عند تناوله بعد تناول وجبة خفيفة، كما أن له دور فعال في تبريد الجهاز الهضمى وتقليل درجة حرارة الجسم.

كوب من اللبن يمكن أن يجعلك تشعر بتحسن كبير وتحسين هضمك وعلاج الانتفاخ.

يشجع الهضم ويعالج أمراض المعدة

يحتوي اللبن الرائب على بكتيريا البروبايوتيك وهى البكتيريا المفيدة لصحة الجهاز الهضمى، وهذه البكتيريا تساعد على طرد الغازات من المعدة ، كما أن هناك عددًا من الأمراض الهضمية التي يمكن علاجها باللبن الرائب مثل:

-عدم القدرة على تحمل اللاكتوز.

-حركات الأمعاء غير المنتظمة.

-سرطان القولون.

-متلازمة القولون العصبي.

-التهابات المعدة.



اللبن الرائب

منع جفاف الجسم

اللبن الرائب هو علاج فعال لمنع الجفاف، فهو من أفضل المشروبات لمحاربة الحرارة وتعويض الماء الذى يفقده الجسم في الصيف، وبالتالى فهو أفضل مشروب يمكنك أن تتناوله فى الصيف.

يوفر الكالسيوم لبناء العظام

الحليب يحتوي على عنصر مهم الكالسيوم، والذى يمنع فقدان العظام مع تقدم العمر وهو مهم لبناء العضلات والعظام.

غني بالفيتامينات

اللبن الرائب هو كنز غني بالفيتامينات مثل الفيتامينات المعقدة ب وفيتامين د، وهذا يجعل اللبن خيارًا جيدًا للتغلب على الضعف وفقر الدم الناجم عن قصور الفيتامينات، فيتامين (د) الموجود في اللبن يقوي جهاز المناعة ما يجعلك أقل عرضة للعدوى.



فوائد اللبن الرائب

إزالة السموم من الجسم

يحتوي اللبن على ريبوفلافين، وهو أمر ضروري لتحويل الأغذية المستهلكة إلى طاقة، وهو مهم في إفراز الهرمونات ومساعدته في الهضم، كما أنه يزيل السموم من الجسم.