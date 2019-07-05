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فرنسا تطلق قانون يحظر أى شكل للتأديب بالعقاب الجسدى للأطفال

الجمعة، 05 يوليه 2019 07:30 م
فرنسا تطلق قانون يحظر أى شكل للتأديب بالعقاب الجسدى للأطفال برلمان فرنسا
كتب: أحمد علوى

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أقر البرلمان الفرنسى، قانونا يحظر الصفع وكل أشكال العقاب الجسدى المتعلق بالتأديب، وذلك بعد 40 عامًا من اعتماد قانون مماثل فى السويد، حسبما قالت قناة فرانس 24 الفرنسية.

وبذلك، تصبح فرنسا الدولة السادسة والخمسين التى تحظر العقاب الجسدى كليا، وفقا "للمبادرة العالمية لإنهاء كل أشكال العقاب الجسدى على الأطفال"، وهى تحت رعاية منظمة غير حكومية مقرها فى لندن.

وقالت لورانس روسينيول أحدى الاعضاء فى مجلس الشيوخ، "أضعنا الكثير من الوقت، كان يجب إقرار هذا القانون قبل فترة طويلة". ووفق منظمة الطفولة الفرنسية، 85 بالمئة من أولياء الأمور الفرنسيين يلجئون إلى ما يسمى العنف التأديبى العادى.

 


فرنسا

العنف الجسدى للاطفال

البرلمان الفرنسى

اخبا رالعالم

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