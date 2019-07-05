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غرفة عمليات محافظة الأقصر تعلن عدم تلقي أية شكاوي بعد رفع أسعار الوقود

الجمعة، 05 يوليه 2019 11:27 م
غرفة عمليات محافظة الأقصر تعلن عدم تلقي أية شكاوي بعد رفع أسعار الوقود محافظة الأقصر
الأقصر - أحمد مرعى

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أكد محسن الشامى مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر وعضو غرفة العمليات المركزية، أن الغرفة لم تتلق اليوم الجمعة أية بلاغات أو أحداث بخصوص ارتفاع  التعريفة المقررة للمواصلات بعد رفع سعر المحروقات.

وأضاف الشامى - في بيان صحفي- أنه تم اعلان التعريفية الرسمية الجديدة للمواصلات العامة على الصفحات الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعى  للمراكز والمدن، وتم تعليق الملصقات المقررة على سيارات الأجرة.

وكانت غرفة العمليات بمحافظة الأقصر على تواصل دائم على مدار اليوم مع  مجلس الوزراء برئاسة اللواء دكتور عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر ورئيس غرفة العمليات المركزية ، على ان يستمر انعقاد الغرفة حتى الأسبوع القادم.

 

 


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