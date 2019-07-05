غدا.. قافلة طبية لعلاج أهالى مدينة الزينية بالمجان فى 7 تخصصات بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تنظم مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر قافلة طبية، غداً وبعد غداً الأحد، داخل وحدة جاد الكريم الصحية بمدينة الزينية، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، باستمرار أعمال القوافل الطبية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

ومن جانبه قال الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن القافلة مخصصة للكشف على كافة الأمراض فى تخصصات العظام والأسنان والأطفال والنساء والتوليد والباطنة والجلدية والأنف والأذن، على أن يتم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لكل الحالات وإعداد التقارير اللازمة من قبل الأخصائيين.