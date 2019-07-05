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علاج التهاب العين وكيفية الوقاية منه

الجمعة، 05 يوليه 2019 03:00 ص
علاج التهاب العين وكيفية الوقاية منه علاج التهاب العين وكيفية الوقاية منه
كتبت إيناس البنا

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تحدث التهابات العين عندما تهاجم الكائنات الحية الدقيقة الضارة والبكتيريا والفطريات والفيروسات  أي جزء من مقلة العين أو المنطقة المحيطة بها، ويشمل ذلك السطح الأمامي الصافي للعين (القرنية) والأغشية الرطبة الرقيقة التي تبطن العين الخارجية والجفون الداخلية (الملتحمة).

التهاب العين 1
التهاب العين 1

 

أعراض التهاب العين
 

وفقا لتقرير موقع " allaboutvision" قد تشمل اعراض التهاب العين ما يلى :

  • احمرار العين .
  • الألم.                 
  • وجود تصريف من العين.
  • جفاف العيون وحساسيتها للضوء.
  • تورم المنطقة المحيطة بالعينين.

 

هناك العديد من أنواع عدوى العين المختلفة، ويحتاج طبيب العيون إلى تحديد نوع معين من العدوى ، فقد يساعد هذا في تحديد العلاج الأكثر فعالية ، مثل المضادات الحيوية التي تستهدف بشكل انتقائي نوع البكتيريا المسببة للعدوى.

أسباب التهاب العين
أسباب التهاب العين

 

علاج التهاب العين
 

لحسن الحظ ، فإن معظم حالات العدوى البكتيرية الشائعة في العين تزول سريعا، خاصةً مع العلاج السريع مثل استخدام قطرات العين المضادة للمضادات الحيوية والوصفات الطبية والكمادات.

بالإضافة إلى أن العديد من أنواع الالتهابات تذهب من تلقاء نفسها،  أما في حالات التهابات العين الفيروسية الشديدة، يمكن وصف قطرة العين المضادة للفيروسات.، فيما تتطلب بعض التهابات العين الفيروسية إعطاء جرعات متقنة من قطرات العين الستيرويدية لتقليل الالتهابات سريعا.

اعتمادًا على السبب الكامن وراء عدوى عينيك ، قد يصف الطبيب أيضًا المضادات الحيوية أو الأدوية المضادة للفيروسات التي تؤخذ عن طريق الفم.

كيفية الوقاية من التهاب العين
كيفية الوقاية من التهاب العين

 

كيفية الوقاية من التهابات العين
 

  • إذا كنت بالقرب من شخص مصاب باحمرار العين، فتجنب وضع يدك  حول عينيك حتى تغسل يديك أولاً.
  •  يمكنك التقليل إلى أدنى حد من احتمال الإصابة بالتهابات العين البكتيرية أو الفيروسية الشائعة عن طريق استخدام المنظفات المضادة للعدوى في المناطق العامة مثل مراكز الرعاية النهارية والفصول الدراسية.
  • منع التهابات العين عن طريق غسل يديك قبل لمس عينيك أو الجفون وقبل التعامل مع العدسات اللاصقة.
  • في المنزل أيضا عند إصابة أحد أفراد الأسرة تجنب عدم مشاركة الأدوات الشخصية الخاصة به، مع غسل اليدين في كثير من الأحيان.
  • تعليم الأطفال تجنب لمس عيونهم دون غسل أيديهم أولاً.
  • إذا كنت ترتدي العدسات اللاصقة ، فيجب عليك اتباع نصائح السلامة للنظافة الجيدة، مثل غسل الأيدي قبل التعامل مع جهات الاتصال الخاصة بك.

كما يجب أن تدرك أن النوم أثناء ارتداء العدسات اللاصقة، حتى لو كنت ترتدي العدسات اللاصقة "القابلة للتنفس" والتي تمت الموافقة عليها من قبل إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) لارتدائها خلال الليل ، يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالعين.

 


علاج التهاب العين

عدوى بكتيرية

العدسات اللاصقة

احمرار العين

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