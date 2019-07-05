ضبط 834 مخالفة مرورية بالطريق الدائرى فى القليوبية

القليوبية - نيفين طه

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة لضبط المخالفات على الطرق الرئيسية والعامة بالمحافظة، أسفرت عن تحرير 834 مخالفة مرورية.

كانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، بالقيام بحملة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت عن تحرير1022مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية، وتحرير38 مخالفة انتظار خاطئ، و111حالة تصالح فورى، وسحب 30 دراجة نارية وحجز6 دراجة، وتحصيل مبلغ 10100جنيه.

كما نفذ رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب 10رخصة، و15 حالة تصالح وتحصيل 3150 مخالفة 11 غرامة