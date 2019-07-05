ضبط 6 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة فى العياط

كتب بهجت أبو ضيف – أحمد الجعفرى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط تشكيل عصابى مكون من 6 أفراد، سبق اتهامهم فى عدد من قضايا السطو المسلح والسرقات، وبحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة، فى مركز العياط بجنوب الجيزة، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

كانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة العياط برئاسة المقدم أحمد صبحى، يقودها النقيبان محمد مصباح وباسم هنداوى، تمكنت من ضبط المتهمين وهم كلًا من "عرفات.ع" 33 سنة، و"سيد.أ" 29 سنة وشهرته "حركش" و"محمد.ع" و"إبراهيم.أ" و"مسعد.خ"، وتبين أن الأول مطلوب ضبطه على خلفية تورطه فى 6 قضايا سرقات، والثانى مطلوب ضبطه فى 9 قضايا، والثالث مطلوب ضبطه على ذمة أحد القضايا.

وضبطت أجهزة الأمن بحوزة المتهم الأول بندقية آلية و 50 طلقة و5 خزن، والثانى بندقية آلية و 50 طلقة و5 خزن والثالث، بندقية خرطوش و3 طلقات من ذات السلاح المضبوط بحوزته، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات مع المتهمين.