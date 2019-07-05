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ضبط 123 مخالفة مرافق و3020 مخالفة مرورية بالإسكندرية خلال 24 ساعة

الجمعة، 05 يوليه 2019 02:14 م
ضبط 123 مخالفة مرافق و3020 مخالفة مرورية بالإسكندرية خلال 24 ساعة جانب من الحملات الأمنية
كتب محمود عبد الراضى - أحمد الجعفرى

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية عدة حملات أمنية على مختلف البؤر الإجرامية بالمحافظة نجحت خلالها فى ضبط عدد من القضايا المتنوعة.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط 11 قضايا اتجار فى المواد المخدرة و59 قطعة سلاح أبيض و40 قضية تموينية، و123 مخالفة مرافق، 3020 مخالفة مرورية، وتنفيذ 3475 حكم قضائى متنوع، بنطاق محافظة الإسكندرية.

تأتى تلك الحملات فى إطار جهود الأجهزة الأمنية؛ لتحقيق الإنضباط للشارع المصرى، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الإنتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.

 


الاسكندرية

مخالفة مرورية

تجارة المخدرات

التموين

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