ضبط قناة فضائية تبث من خارج مدينة الإنتاج و748 قضية عرض عام بالمقاهى

كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

شنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرة، حملات مكثفة، لمكافحة الجرائم بشتى صورها، لاسيما جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بشتى صورها، وضبط مرتكبيها.

وأسفرت الحملات فى مجال مكافحة جرائم المصنفات خلال شهر، عن ضبط قناة فضائية تعمل خارج مدينة الإنتاج الإعلامى بدون ترخيص، وضبط شركة إنتاج فنى وإعلانى بدون ترخيص، وضبط 3 شركات لقيامهم باستخدام برامج حاسب آلى مقلدة ومنسوخة، وضبط محل بيع أجهزة ريسفرات خاصة بفك شفرات القنوات المشفرة.

كما نجحت الحملات فى ضبط 748 قضية عرض عام بالمقاهى، وإعادة بث قنوات مشفرة بدون ترخيص، وضبط 339 قضية فى مجال جرائم البرمجيات المنسوخة والمقلدة.

وفى مجال مكافحة جرائم المطبوعات، تم ضبط 25 قضية مطبوعات أدبية وثقافية، وضبط 17 قضية مطبوعات تعليمية، وضبط 32 قضية مطبوعات متنوعة، وضبط 337 منشأة تعمل بدون ترخيص.