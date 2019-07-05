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ضبط عاطل بحوزته فرد خرطوش فى الإسماعيلية

الجمعة، 05 يوليه 2019 10:34 م
ضبط عاطل بحوزته فرد خرطوش فى الإسماعيلية حبس - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث مركز الإسماعيلية، من القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" وطلقة من ذات العيار بدائرة مركز الإسماعيلية.

وكان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام المقدم هانى عبد الهادى رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ومعاونيه بالقبض على المتهم "السيد.ج.ع" 20 عاما عاطل مقيم عزبة المنشار دائرة مركز الإسماعيلية، بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش " وطلقة من ذات العيار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.


الاسماعيلية

اسلحة نارية

امن الاسماعيلية

فرد خرطوش

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