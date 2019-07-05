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ضبط عاطل بتهمة الشروع فى قتل طالب وسرقة هاتفه بالمطرية

الجمعة، 05 يوليه 2019 02:48 م
ضبط عاطل بتهمة الشروع فى قتل طالب وسرقة هاتفه بالمطرية سرقة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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نجحت الأجهزة الأمنية، بقسم شرطة المطرية، فى ضبط عاطل، بتهمة الشروع فى قتل طالب وسرقة هاتف محمول بالمطرية.

كانت بداية الواقعة بتلقى قسم شرطة المطرية، إخطاراً من إحدى المستشفيات باستقبالها، طالب، مصاب بجرح طعنى بالبطن والصدر، وبالانتقال وسؤال المصاب قرر بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام أحد الأشخاص" أدلى بأوصافه التقريبية "، بتهديده بنصل معدنى " كتر"، والاستيلاء منه على هاتفه المحمول، والتعدى عليه بالضرب محدثاً إصابته المشار إليها،وأسفرت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة، عاطل، "سبق إتهامه فى قضية "سرقة بالإكراه"".

بإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، والآداة المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة، من ضبط عاطل - سبق إتهامه فى 7 قضايا آخرهم "شروع فى سرقة "- لقيامه بارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وذلك فى كمين أعد لضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعتين سرقة من داخل مسكن بذات الأسلوب، وبإرشاده تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها،وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، بإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة.

 

 

 

 


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