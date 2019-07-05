سوبر كورة
Ads
الجمعة، 05 يوليه 2019 09:42 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

صور.. مظاهرات الجمعة العشرين فى الجزائر تزامنا مع ذكرى الاستقلال

الجمعة، 05 يوليه 2019 08:51 م
صور.. مظاهرات الجمعة العشرين فى الجزائر تزامنا مع ذكرى الاستقلال مظاهرات الجزائر
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احتشد مئات الجزائريين فى العاصمة، اليوم الجمعة، للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة وذلك فى استمرار للضغط من أجل إجراء مزيد من التغييرات سريعا بعد نهاية حكم عبد العزيز بوتفليقة الذى استمر 20 عاما.

واليوم، الذى يتزامن مع يوم الاستقلال بالجزائر، هو الجمعة العشرون على التوالى التى تشهد تجمع حشود للمطالبة بإزاحة النخبة التى تهيمن على البلاد منذ عقود.

ورفع المحتجون لافتات تشير إلى مادة فى الدستور تنص على إن السيادة للشعب وردد آخرون هتافات تقول "نريد دولة حرة وديمقراطية " و "لا نريد دولة عسكرية ولكن نريد دولة مدنية".

وخرج مئات الجزائريين من جديد فى مظاهرات، الجمعة العشرين التى لقبت بالـ"تسونامى" للتصدى "للثورة المضادة" والمطالبة برحيل كل رموز النظام المتبقية، بحسب "فرانس 24".

وتعيش الجزائر على وقع المظاهرات الشعبية المطالبة برحيل جميع رموز النظام السابق منذ 22 فبراير الماضى، العديد من التغييرات طرأت على الساحة السياسية الجزائرية، أبرزها استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من منصبه فى 2 أبريل الماضى بعد حكم دام 20 سنة.

الاحتجاجات بالجزائر
الاحتجاجات بالجزائر

 

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

 

مسيرات الجزائر
مسيرات الجزائر

 

مظاهرات الجزائر
مظاهرات الجزائر

 

 


مظاهرات الجزائر

أخبار الجزائر

الجمعة العشرين

الجزائر

ذكرى الاستقلال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصرع ملك الفحم وابنته فى حادث تحطم هليكوبتر بجزر البهاما قبل يوم من عيد ميلاده.. الملياردير الأمريكى بدأ حياته عصاميا فى عالم البيزنس.. بنى نفسه من الصفر ولقب بـ"رجل الخير".. وثروته تقدر بـ1.8 مليار دولار

مصرع ملك الفحم وابنته فى حادث تحطم هليكوبتر بجزر البهاما قبل يوم من عيد ميلاده.. الملياردير الأمريكى بدأ حياته عصاميا فى عالم البيزنس.. بنى نفسه من الصفر ولقب بـ"رجل الخير".. وثروته تقدر بـ1.8 مليار دولار

صور.. الخطيب وإمام وكانو وإيتو يلتقطون صور تذكارية مع كأس أفريقيا

صور.. الخطيب وإمام وكانو وإيتو يلتقطون صور تذكارية مع كأس أفريقيا

مفاجأة.. التنظيم الدولى للإخوان يلجأ لأجهزة أمنية دولية للضغط على مصر للإفراج عن متهمى تنظيم خلية الأمل.. محاولات التدخل تأتى تحت ستار الحريات.. والجماعة تخشى إفشاء المتهمين معلومات خطيرة عن خططها لتخريب الدولة

مفاجأة.. التنظيم الدولى للإخوان يلجأ لأجهزة أمنية دولية للضغط على مصر للإفراج عن متهمى تنظيم خلية الأمل.. محاولات التدخل تأتى تحت ستار الحريات.. والجماعة تخشى إفشاء المتهمين معلومات خطيرة عن خططها لتخريب الدولة

تقرير استخباراتى ألمانى: الإخوان يمثلون خطرًا على السلم الاجتماعى

تقرير استخباراتى ألمانى: الإخوان يمثلون خطرًا على السلم الاجتماعى

ارتفاع ضحايا الموجة الحارة بإسبانيا لـ5 أشخاص.. والسلطات ترفع حالة الطوارئ

ارتفاع ضحايا الموجة الحارة بإسبانيا لـ5 أشخاص.. والسلطات ترفع حالة الطوارئ

الحكومة تشدد على تكثيف حملات المرور والتموين والتعامل بحسم مع أى مخالفة

الحكومة تشدد على تكثيف حملات المرور والتموين والتعامل بحسم مع أى مخالفة

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا

سوبر كورة يكشف شرط محمد عواد للعب فى صفوف الزمالك

سوبر كورة يكشف شرط محمد عواد للعب فى صفوف الزمالك

سكرتير عام الكاف يشكر الحكومة المصرية على تنظيم امم افريقيا الاستثنائى

سكرتير عام الكاف يشكر الحكومة المصرية على تنظيم امم افريقيا الاستثنائى

أجيرى: منتخب مصر جاهز لمواجهة "الأولاد".. وليس لدينا أزمة هجومية

أجيرى: منتخب مصر جاهز لمواجهة "الأولاد".. وليس لدينا أزمة هجومية

أحمد المحمدى: طموحنا أكبر من الأزمات ونستهدف كأس الأمم الأفريقية

أحمد المحمدى: طموحنا أكبر من الأزمات ونستهدف كأس الأمم الأفريقية

بـ 4.7 مليون إسترلينى.. اعرف القصة الكاملة لبيع تمثال توت عنخ آمون فى لندن

بـ 4.7 مليون إسترلينى.. اعرف القصة الكاملة لبيع تمثال توت عنخ آمون فى لندن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة