صور.. محافظ مطروح ومدير الأمن يتفقدان مواقف السيارات لمتابعة الالتزام بالتعريفة

مطروح – حسن مشالي

تفقد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، يرافقه اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، عدد من محطات الوقود ومواقف السيارات، للاطمئنان على التزام السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة بخطوط المواصلات الداخلية والخارجية، والاطمئنان على توافر المواد البترولية والالتزام بالأسعار الجديدة المقررة.

وتفقدا موقف سيارات المحافظات وشركة أتوبيس غرب الدلتا والاطمئنان من المواطنين على عدم دفع أكثر من الأجرة المقررة وعدم تجاوز أو مغالاة السائقين.

ووجه محافظ مطروح، بتكثيف الحملات التموينية والمرورية والمتابعة المستمرة، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أية مخالفة أو تجاوز فى الأسعار أو الأجرة المقررة، بالخطوط الداخلية والخارجية والتاكسى داخل مدن المحافظة .