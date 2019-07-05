صور.. محافظ مطروح ومدير الأمن يتفقدان مواقف السيارات لمتابعة الالتزام بالتعريفة

تفقد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، يرافقه اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، عدد من محطات الوقود ومواقف السيارات، للاطمئنان على التزام السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة بخطوط المواصلات الداخلية والخارجية، والاطمئنان على توافر المواد البترولية والالتزام بالأسعار الجديدة المقررة.
وتفقدا موقف سيارات المحافظات وشركة أتوبيس غرب الدلتا والاطمئنان من المواطنين على عدم دفع أكثر من الأجرة المقررة وعدم تجاوز أو مغالاة السائقين.
ووجه محافظ مطروح، بتكثيف الحملات التموينية والمرورية والمتابعة المستمرة، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أية مخالفة أو تجاوز فى الأسعار أو الأجرة المقررة، بالخطوط الداخلية والخارجية والتاكسى داخل مدن المحافظة .
كما اعتمد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، اليوم الجمعة، تعريفة ركوب سيارات الأجرة، لجميع الخطوط الداخلية والخارجية والتاكسي، ووجه بتكثيف الحملات التموينية والمرورية بعد صدور قرار وزارة البترول والثروة المعدنية، بتحريك أسعار الوقود فى إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي للدولة.
ووجه محافظ مطروح، لمديرية التموين بالتأكيد على عمل محطات البنزين بشكل طبيعي مع توافر جميع المنتجات البترولية، وفق الأسعار المقررة حالياً والإعلان عنها بمحطات الوقود والالتزام بها.
كما وجه لمدير إدارة مرور مطروح، بمتابعة جميع مواقف السيارات، وشن حملات مستمرة لإحكام السيطرة بجميع مواقف السيارات الداخلية والخارجية، وإلزام جميع السائقين بالأسعار المقررة، وعدم رفع أسعار الأجرة إلا فى حدود المقرر، بالنسبة للخطوط الداخلية والخارجية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف، مع تكثيف الحملات لمنع أية ممارسات غير قانونية.
وطالب محافظ مطروح، المواطنين بالإبلاغ عن أية محاولة للاستغلال أو المغالاة فى أسعار الوقود بمحطات الوقود أو فى أجرة السيارات والتاكسى، الذي تم تحديد تعريفته بأن يكون فتح العداد 5جنيهات ثم يضاف جنيهان لكل كيلو متر بدلا من 175 قرش لكل كيلو.
وأكد محافظ مطروح بأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ضد المخالفين، والاتصال بالخط الساخن 114 و 0464933158للابلاغ عن التجاوزات لسرعة التعامل معها .
تعريفة ركوب سيارات الأجرة بمحافظة مطروح
تعريفة ركوب سيارات الأجرة بمحافظة مطروح
تعريفة ركوب سيارات الأجرة بمحافظة مطروح
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