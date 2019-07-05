صور.. عروض سينمائية وفقرات فنية متنوعة بثقافة المنيا ضمن الأنشطة الصيفية

كتب فريق المحافظات

نظم فرع ثقافة المنيا مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية فى إطار برامجة الصيفية لهذا العام. وأعلن القصر عن تنفيذ عدد من الورش التدريبية لاجتياز امتحانات القدرات للالتحاق بالكليات الفنية، وذلك بقسم الفنون التشكيلية، وورشة فنيه لشعبة الخط العربي، وبروفة كورال الأطفال. كما تم عمل بروفة فنون شعبية للأطفال، وعرض سينمائى للطفل بعنوان ألف نهار ونهار.



فى نفس السياق عقدت مكتبة ألوان الثقافية محاضرة بعنوان "دور الثقافة فى التنمية الشاملة" قدمها دكتور مختار عبد الحفيظ، بينما أقام بيت ثقافة دلجا محاضرة ثقافية بعنوان "عاريات مودلياني" للمؤلف أحمد الجنايني.