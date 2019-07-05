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صور.. طلاب التربية النوعية بالقاهرة يجملون معسكر الجامعة بمطروح

الجمعة، 05 يوليه 2019 06:14 م
صور.. طلاب التربية النوعية بالقاهرة يجملون معسكر الجامعة بمطروح معكسر جامعة القاهرة
وائل ربيعى

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نظم طلاب قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة حملة لتجميل وتزيين معسكر الجامعة الصيفي بمحافظة مرسي مطروح، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب وبرعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة والدكتور مخلص محمود عميد الكلية، وإشراف الدكتور طارق سمير وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة صفاء شوقى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح الدكتور طارق سمير، أن الحملة أقيمت بمشاركة مجموعة متميزة من أساتذة قسم التربية الفنية على رأسهم الفنان العالمى الدكتور إبراهيم خطاب ونخبة من طلاب القسم الفنانين المتميزين بالإضافة للدكتور محمود حامد والدكتور ياسر إبراهيم والدكتورة هبة عبد الفتاح.

وأشار سمير إلى أن الحملة جاءت فى إطار الاتجاه الجديد الذى تتبناه جامعة القاهرة من أجل تطوير العقل المصرى، لافتا لأهمية مثل هذه الحملات في تفعيل دور الشباب ومشاركتهم في تطوير وبناء مؤسساتهم الوطنية، ودعم قيم العلم والجمال والإسهام فى رفع الذوق العام.

وأضاف وكيل كلية التربية النوعية أن الطلاب قاموا بتصميم وتنفيذ العديد من التابلوهات الفنية بعدة أماكن بالمعسكر، حيث صمموا واجهة جديدة مضيئة للمعسكر على شكل قبة الجامعة وساعتها الشهيرة، بالإضافة لتنفيذ عدد 2 تابلوه جمعوا بهما 40 لوحة فنية، كذلك قاموا بتصميم وتنفيذ لوحة فنية بإستخدام الخطوط العربية بطول 31 متر وإرتفاع 3 أمتار تضمنت بعض الأبيات من شعر أمير الشعراء أحمد شوقى.

 

تجميل معسكر جامعة القاهرة بمطروح (1)
تجميل معسكر جامعة القاهرة بمطروح (1)

 

تجميل معسكر جامعة القاهرة بمطروح (2)
تجميل معسكر جامعة القاهرة بمطروح (2)

 

تجميل معسكر جامعة القاهرة بمطروح (3)
تجميل معسكر جامعة القاهرة بمطروح (3)

 

تجميل معسكر جامعة القاهرة بمطروح (4)
تجميل معسكر جامعة القاهرة بمطروح (4)

 

تجميل معسكر جامعة القاهرة بمطروح (5)
تجميل معسكر جامعة القاهرة بمطروح (5)

 

تجميل معسكر جامعة القاهرة بمطروح (6)
تجميل معسكر جامعة القاهرة بمطروح (6)

 

تجميل معسكر جامعة القاهرة بمطروح (7)
تجميل معسكر جامعة القاهرة بمطروح (7)

 

تجميل معسكر جامعة القاهرة بمطروح (8)
تجميل معسكر جامعة القاهرة بمطروح (8)

 

تجميل معسكر جامعة القاهرة بمطروح (9)
تجميل معسكر جامعة القاهرة بمطروح (9)

 

تجميل معسكر جامعة القاهرة بمطروح (10)
تجميل معسكر جامعة القاهرة بمطروح (10)

 

 


كلية التربية النوعية

جامعة القاهرة

عثمان الخشت

معسكر مطروح

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