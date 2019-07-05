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صور.. شباب بالأقصر يطلقون مبادرة لسد الحفر والشقوق بالطريق الصحراوى

الجمعة، 05 يوليه 2019 05:35 م
صور.. شباب بالأقصر يطلقون مبادرة لسد الحفر والشقوق بالطريق الصحراوى جانب من المبادرة
الأقصر – أحمد مرعى

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فى لفتة مميزة من شباب محافظة الأقصر، أقدم مجموعة من شباب قرية الرياينة بمدينة أرمنت، فجر اليوم الجمعة، بالتحرك نحو الطريق الصحراوى الغربي، ومعهم سيارة محملة بالطوب لسد الشقوق المتصدعة والحفر بالطريق الصحراوى والتى تتسبب فى الحوادث اليومية على الطريق الصحراوي.

وتحرك الشباب صوب الطريق الصحراوى الغربى من مدينة أرمنت حتى طريق نجع حمادي، وقاموا بتجهيز المونة والحجارة لسد الشقوق المتصدعة وكافة الحفر الناجمة عن الحمل التقيل بالطريق، حيث قال حسن عدنان أحد الشباب القائمين على المبادرة، أنه مجموعة من الشباب قرروا إطلاق مبادرة "ومن أحياها" لحماية السائقين والأهالى على الطرق الصحراوية من الموت اليومى بسبب تلك الحفر والشقوق بالطريق، وبدأوا فى حملتهم اليوم وهم كل من "طارق الشيخ وأحمد عبدالدايم الفرشوطى ومحمد الإدريسى وعلى عدنان وعلاء محمد وأحمد الخير أحمد الدردير".

وأضاف حسن عدنان، أنهم سيواصلون مبادرتهم لسد كافة الشقوق والحفر على الطريق الصحراوى الغربي، والتى تتسبب فى تعطيل السيارات على الطريق وكذلك إنقلابها بصورة يومية مما يتسبب فى وفاة بعض السائقين وبعض الحالات قد يحدث لها نزيف حتى الموت بسبب بعد المسافه بينها وبين أقرب مستشفى، وقد تتحطم بعض السيارات بالكامل نتيجه إنفجار عجلات السيارة بسبب تلك الحفر المدمرة.

 

 

شباب بالأقصر يطلقون مبادرة لسد الحفر والشقوق بالطريق الصحراوي لمواجهة الحوادث اليومية (1)
شباب بالأقصر يطلقون مبادرة لسد الحفر والشقوق بالطريق الصحراوي لمواجهة الحوادث اليومية (1)

 

شباب بالأقصر يطلقون مبادرة لسد الحفر والشقوق بالطريق الصحراوي لمواجهة الحوادث اليومية (2)
شباب بالأقصر يطلقون مبادرة لسد الحفر والشقوق بالطريق الصحراوي لمواجهة الحوادث اليومية (2)

 

شباب بالأقصر يطلقون مبادرة لسد الحفر والشقوق بالطريق الصحراوي لمواجهة الحوادث اليومية (3)
شباب بالأقصر يطلقون مبادرة لسد الحفر والشقوق بالطريق الصحراوي لمواجهة الحوادث اليومية (3)

 

شباب بالأقصر يطلقون مبادرة لسد الحفر والشقوق بالطريق الصحراوي لمواجهة الحوادث اليومية (4)
شباب بالأقصر يطلقون مبادرة لسد الحفر والشقوق بالطريق الصحراوي لمواجهة الحوادث اليومية (4)

 

شباب بالأقصر يطلقون مبادرة لسد الحفر والشقوق بالطريق الصحراوي لمواجهة الحوادث اليومية (5)
شباب بالأقصر يطلقون مبادرة لسد الحفر والشقوق بالطريق الصحراوي لمواجهة الحوادث اليومية (5)

 

شباب بالأقصر يطلقون مبادرة لسد الحفر والشقوق بالطريق الصحراوي لمواجهة الحوادث اليومية (6)
شباب بالأقصر يطلقون مبادرة لسد الحفر والشقوق بالطريق الصحراوي لمواجهة الحوادث اليومية (6)

 

شباب بالأقصر يطلقون مبادرة لسد الحفر والشقوق بالطريق الصحراوي لمواجهة الحوادث اليومية (7)
شباب بالأقصر يطلقون مبادرة لسد الحفر والشقوق بالطريق الصحراوي لمواجهة الحوادث اليومية (7)

 

شباب بالأقصر يطلقون مبادرة لسد الحفر والشقوق بالطريق الصحراوي لمواجهة الحوادث اليومية (8)
شباب بالأقصر يطلقون مبادرة لسد الحفر والشقوق بالطريق الصحراوي لمواجهة الحوادث اليومية (8)

 

شباب بالأقصر يطلقون مبادرة لسد الحفر والشقوق بالطريق الصحراوي لمواجهة الحوادث اليومية (9)
شباب بالأقصر يطلقون مبادرة لسد الحفر والشقوق بالطريق الصحراوي لمواجهة الحوادث اليومية (9)

 

شباب بالأقصر يطلقون مبادرة لسد الحفر والشقوق بالطريق الصحراوي لمواجهة الحوادث اليومية (10)
شباب بالأقصر يطلقون مبادرة لسد الحفر والشقوق بالطريق الصحراوي لمواجهة الحوادث اليومية (10)

 


مبادرة

الطريق الصحراوي

مدينة ارمنت

حفر طريق

الاقصر

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