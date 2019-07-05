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صور.. حملة مكبرة لرفع تلال القمامة بحرم السكة الحديد في المحلة

الجمعة، 05 يوليه 2019 12:15 ص
صور.. حملة مكبرة لرفع تلال القمامة بحرم السكة الحديد في المحلة تراكمات القمامة بالمحلة
الغربية – مصطفى عادل

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قاد اللواء خالد فوزي رئيس حي ثان المحلة بمحافظة الغربية، حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة على قضبان السكة الحديد والتي استغلها المواطنون فى التخلص من القمامة.

شارك فى الحملة جهاز النظافة بحي ثان المحلة، وسيارات من الجراج المركزي لمجلس مدينة المحلة.

وتم رفع مئات الأطنان من القمامة بطول شريط السكة الحديد بداية من منطقة منشية البكري وحتى العيادة الشعبية.

يذكر أن المواطنين استغلوا حرم السكة الحديد فى التخلص من القمامة، وترتب عليه انبعاث الروائح الكريهة منها، وانتشار الحشرات والكلاب الضالة، وقيام المواطنين باشعال النيران فيها.

وتم شن حملة مكبرة من حي ثان المحلة، ورفع اكوام القمامة ونقلها لمصنع التدوير بطريق الجابرية.

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