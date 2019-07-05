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ووكيل الصحة: الأممصال متوفرة

صور..العقارب تهدد حياة سكان أسوان..والأهالى: الأمصال لا تكفى واللدغات يومياً

الجمعة، 05 يوليه 2019 06:00 ص
صور..العقارب تهدد حياة سكان أسوان..والأهالى: الأمصال لا تكفى واللدغات يومياً العقارب تهدد حياة سكان أسوان
أسوان - صلاح المسن

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تمثل لدغات العقارب كابوس يؤرق سكان قرى ونجوع محافظة أسوان فى فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة خاصة القرى والنجوع ذات الطبيعة الجبلية التى تشهد إصابات بين سكانها  بصفة يومية بلدغات العقارب السامة وبرغم تأكيد وزارة الصحة على توافر الأمصال فى جميع الوحدات الصحية والمستشفيات إلا أن تزايد استهلاك الأمصال بسب اللدغات اليومية يهدد بتناقص مخزون أمصال سموم العقارب فى المستشفيات مما يتسبب فى تفاقم المشكلة.

 

وحول هذه الأزمة، يقول على المطعنى من أهالى أسوان ضرورة مراجعة أرصدة أمصال العقارب فى كل الوحدات الصحية بأنحاء قرى ونجوع ومدن محافظة أسوان للتخفيف عن المواطنين خاصة أن معدلات سحب الأمصال  متزايدة بسبب زيادة الإصابة وأن هناك البعض من يلجأون لوصفات يدعون أنها تصلح لمواجهة العقارب مهيباً بتكثيف مديرية الشئون الصحية بأسوان الوعى الصحى لدى جموع المواطنين بعد استخدام أى أدوية غير مصرح به فى حال لدغات العقارب.

 

بينما يشير حامد عبده من أهالى أسوان إلى أن حالات الإصابة تختلف من قرية لقرية وهناك أماكن معرضة أكثر عن غيرها لمخاطر العقارب، لافتا الى أن الأمصال ليست كل شئ ولكن لابد من أخذ فى الاعتبار الإسعافات  الأولية التى تجرى للمصاب فيجب ضمان وجود طبيب فى كل وحدة صحية خلال شهور الصيف لمواجهة خطر اللدغات سواء لدغات العقارب أو الثعبان وتوفير أمصال تكفى لاحتياجات المواطنين وكذلك توفير محاليل وريدية ومستلزمات طبية.

 

فيما يؤكد محمد طه من أهالى أسوان أن لدغات العقارب تثير الفزع فى شهور الصيف ولا تخلو قرية من حالات لدغ بالعقارب السامة والجبلية ويتم التعامل الطبى معها على الفور من خلال التوجه للمستشفيات والوحدات الصحية لأخذ الأمصال.

 

ويشاركه الرأى سيد أحمد من أهالى أسوان قائلا "يوجد وفرة فى الأمصال بالوحدات الصحية هذا الصيف مناشدا بتوفير أدوية مساعدة فى حالات العقارب وتكثيف حملات الإدارات الصحية للقضاء على العقارب والبعوض بقرى ونجوع أسوان.

 

وفى السياق ذاته، يقول سيد عوض من أهالى أسوان أن معدلات الإصابة بلدغات العقارب فى شهور الصيف بأسوان مرتفعة جداً، وأن إصابة قد تحدث أحياناً فى  الزراعات ويعانى المرضى  لحين إسعافهم وأخذ الأمصال محذرا من أى تناقص فى مخزون أمصال سم العقارب بالمستشفيات والوحدات الصحية  خاصة فى حالة اصابات الأطفال .

 

ومن جهته يقول الدكتور إيهاب عماد وكيل وزارة الصحة بأسوان لـ "اليوم السابع"، أن أمصال العقرب متوفرة فى كل الوحدات الصحية والمستشفيات بكافة مراكز محافظة  أسوان وبكميات كافية.   

 

حملات مكافحة (2)
حملات مكافحة (2)

 

حملات مكافحة (3)
حملات مكافحة (3)

 

حملات مكافحة (4)
حملات مكافحة (4)

 

حملات مكافحة (5)
حملات مكافحة (5)

 

حملات مكافحة (9)
حملات مكافحة (9)

 

حملات مكافحة (10)
حملات مكافحة (10)

 

حملات مكافحة (12)
حملات مكافحة (12)

 

حملات مكافحة (13)
حملات مكافحة (13)

 

حملات مكافحة (15)
حملات مكافحة (15)

 


صحة اسوان

امصال

الوعى

عقارب

مصل العقرب

مصل السموم

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