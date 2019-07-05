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صور.. اعرف تعريفة الأجرة الجديدة بالشرقية بعد اعتمادها

الجمعة، 05 يوليه 2019 03:40 م
صور.. اعرف تعريفة الأجرة الجديدة بالشرقية بعد اعتمادها الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى - فتحية الديب

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اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل والمواصلات بمواقف سيارات الأجرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية، وترواحت الزيادة من 10 إلى 15% ، بموجب 25 قرشا في الخطوط الداخلية بالزقازيق والمدن، و50 قرشا للخطوط بالمراكز .

 

وأكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري إدارات المواقف بالتنسيق مع إدارة المرور ومباحث التموين بتكثيف الحملات على المواقف ومحطات الوقود بنطاق دائرة المحافظة لمنع ابتزاز المواطنين ولضبط المخالفين وغير الملتزمين بتطبيق التعريفة الجديدة.

 

وقال المحافظ: لن أترك المواطن فريسة أمام جشع ضعاف النفوس من السائقين غير الملتزمين، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون بقوة وحزم على المخالفين ومجازاة كل من يثبت تقاعسه عن العمل من الجهاز التنفيذي خلال هذه الفترة .

 

وقامت إدارة مرور الشرقية، منذ قليل، برئاسة العميد رضا فوزي، مدير الإدارة، وبإشراف اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، بنشر وتوزيع بيانات بالتعريفة الجديدة للأجرة لجمع الخطوط بالمحافظة وكذلك السرفيس والتاكسى، بعد اعتمادها من محافظ الشرقية.

 

وأفاد مصدر أمني، بمديرية أمن الشرقية، أنه تم وضع خدمات أمنية ملاحظة حالة بالمواقف بمختلف مراكز المحافظة، لرصد أى مخالفات من قبل السائقين ورفضهم الالتزام بالتعريفة الجديدة، أو رفع التعريفة على الركاب.

تعريفة الأجرة الجديدة بالشرقية (1)
 

 

تعريفة الأجرة الجديدة بالشرقية (2)
 

 

تعريفة الأجرة الجديدة بالشرقية (3)
 

 

تعريفة الأجرة الجديدة بالشرقية (4)
 

 

تعريفة الأجرة الجديدة بالشرقية (5)
 

 

تعريفة الأجرة الجديدة بالشرقية (6)
 

 

تعريفة الأجرة الجديدة بالشرقية (7)
 

 

تعريفة الأجرة الجديدة بالشرقية (8)
 

 

تعريفة الأجرة الجديدة بالشرقية (9)
 

 

تعريفة الأجرة الجديدة بالشرقية (10)
 

 

تعريفة الأجرة الجديدة بالشرقية (11)
 

 

تعريفة الأجرة الجديدة بالشرقية (12)
 

 

تعريفة الأجرة الجديدة بالشرقية (13)
 

 

تعريفة الأجرة الجديدة بالشرقية (14)
 

 

تعريفة الأجرة الجديدة بالشرقية (15)
 

 

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تعريفة الأجرة الجديدة بالشرقية (17)

الشرقية

اسعار البنزين

التعريفة الجديدة للاجرة بالشرقية

تعريفة وسائل النقل

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