صور .. إزالة عربات الباعة الجائلين من ممشى الكورنيش بميامى الاسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شن حى المنتزه اول شرق الاسكندرية ، حملة مكبرة لمطاردة الباعة الجائلين وإزالة الإشغالات بشارع خالد بن الوليد بمنطقة ميامى بسيدى بشر، و التى هى مقصد المصطافين الى الاسكندرية ، حيث تم ازالة اشغالات الطريق و فتح ممشى الكورنيش بمنطقة ميامى امام المصطافين.

جاء ذلك بناءاً على تعليمات وتوجيهات حمدى عبد العليم شامه رئيس حي المنتزة اول باستمرار الحملات اليومية لمواجهة ظاهرة الاشغالات ومطاردة الباعة الجائلين للتعدى الصارخ على الطريق العام وبمتابعة مدير إدارة أشغال الطريق والاعلانات و رئيس وحده الإزالة و التدخل السريع و بالتعاون مع شرطة المرافق.

و قد شدد حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه اول على استمرار مواجهة ظاهرة الاشغالات والقضاء عليها لإعادة الانضباط بنطاق الحى ، و العمل على راحة المصطافين و ازالة اى اشغالات على طريق الكورنيش او ممشى البحر .