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صلاح دياب والجمال يعرضا 200 مليون جنيه ومجموعة فيلات للتصالح مع الدولة

الجمعة، 05 يوليه 2019 02:48 م
صلاح دياب والجمال يعرضا 200 مليون جنيه ومجموعة فيلات للتصالح مع الدولة صلاح دياب
كتبت أمنية الموجي

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تقدم صلاح دياب رئيس مجلس إدارة مجموعة بيكو، ومحمود الجمال، بطلب إلي لجنة الخبراء المشكلة بجهاز الكسب غير المشروع للتصالح، فى قضية أرض شركة "صن ست هيلز للاستثمار"، التى تبلغ مساحتها 750 فدانا بطريق "مصر- إسكندرية" الصحراوى مبلغ 200 مليون جنيه ومجموعة فيلات من أصل 800 مليون جنيه، وذلك للتصالح مع الدولة ويدرس جهاز الكسب طلب رجلي الأعمال، بعد أن خفض المبلغ من 800 مليون إلي 500 مليون جنيه، ولم يوافق عليه رجلي الأعمال.
 
وكان قاضي التحقيق في الاستيلاء على أراضي الدولة أصدر قرارا بمنع صلاح الدين دياب رجل أعمال مصري و رئيس مجلس إدارة مجموعة بيكو ومؤسس صحيفة المصري اليوم و محمود احمد عبدالغفار رضوان مدير المنطقة العامة بالقاهرة بشركة انابيب البترول سابقا بمنعهم من السفر خارج البلاد وذلك لاتخاذ إجراءات جادة وحاسمة لاسترداد أراضي الدولة، وتقنين وضع اليد في إطار المحافظة علي أراضي الدولة، وكشف مافيا الاستيلاء عليها.

 


صلاح دياب

اراضى الدوله

شركة انابيب البترول

مجموعة بيكو

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