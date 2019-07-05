صحيفة إسبانية: زيارة راموس لمصر وصوره فى الغردقة تعزز السياحة

كتبت فاطمة شوقى

تغنت صحيفة "لا كوكتيليرا" الإسبانية بجمال الطبيعة فى الغردقة، وقالت إن قائد ريال مدريد "سرجيو راموس" وزوجته "بيلار روبيو" يتمتعان بالصيف مع أسرتهم فى مصر.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن زيارة راموس الى الغردقة ونشره لعدد من الصور على الشبكات الاجتماعية، ستساهم بشكل كبير فى تعزيز السياحة، فتلك الصور تروج لزيارة الغردقة لأنها تعكس جمال الطبيعة والشواطئ المصرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزوجان يمضيان وقتا ممتعا فى الغردقة، حيث مارسا جميع أنواع الأنشطة التى لم يقوما بها من قبل فى أى مكان آخر ، حتى فى كوستاريكا التى كان راموس مع زوجته دون أطفال.