شخص اتهم الممثل كيفن سبيسى بالاعتداء الجنسى يسحب دعواه

بوسطن (رويترز)

تنازل رجل اتهم الممثل الأمريكى كيفن سبيسى بالاعتداء الجنسى فى ولاية ماساتشوستس، قبل ثلاثة أعوام عن دعوى قضائية رفعها ضد سبيسى الأسبوع الماضي.

وقال ميتشيل جارابديان محامى الضحية المزعوم فى تصريح له اليوم الجمعة إن موكله تنازل اليوم الجمعة عن دعواه طوعا أمام محكمة جزئية بالولاية.

وكانت الدعوى تتهم سبيسى الحائز على الأوسكار عام 2000 عن دوره فى فيلم "الجمال الأمريكي" (أمريكان بيوتي) "بالخلاعة وممارسة سلوك جنسى صريح".

ورفض المحامى التعليق على سبب التنازل عند الدعوى نظرا لوجود قضية جنائية ضد سبيسى منذ العام الماضي، ودفع سبيسى ببراءته من تهمة الاعتداء الجنسى والضرب فى حانة بجزيرة نانتاكيت التابعة للولاية.

ولم يتسن لرويترز تحديد هوية المدعى نظرا لكونه ضحية لاعتداء جنسى مزعوم. ولم يرد محامى سبيسى على طلب للتعليق، وثار جدل حول سبيسى لأول مرة فى أكتوبر 2017 عندما اتهمه الممثل أنتونى راب بمحاولة إغوائه عام 1986 عندما كان يبلغ من العمر 14 عاما.

ونجم عن ذلك الجدل منع سبيسى من مواصلة العمل فى مسلسل "بيت من ورق" (هاوس أوف كاردز) الذى تنتجه نتفليكس، واستبعاده من فيلم ”كل أموال العالم“ (أول ذا مانى إن ذا وورلد).

واعتذر سبيسى عن أى سلوك غير لائق مع راب، والممثل الذى يبلغ من العمر 59 عاما واحد من بين عشرات الرجال فى مجالات الترفيه والأعمال والسياسة وُجهت إليهم اتهامات بسوء السلوك الجنسى منذ أدت اتهامات للمنتج السنيمائى هارفى واينستين فى عام 2017 إلى ظهور حركة (#مى تو) المناهضة للتحرش.