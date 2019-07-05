سوبر كورة
Ads
الجمعة، 05 يوليه 2019 03:58 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد فى دقيقة .. 8 خدمات للمواطن بالوحدات الصحية بمنظومة التأمين الصحى

الجمعة، 05 يوليه 2019 12:10 م
شاهد فى دقيقة .. 8 خدمات للمواطن بالوحدات الصحية بمنظومة التأمين الصحى التأمين الصحى الشامل
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تبدأ منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بالتسجيل بالوحدات الصحية لتقديم سلسلة من الخدمات الصحية التى يحصل عليها المواطن بمجرد فتح الملف الطبى للمنتفع.

"

اليوم السابع" يستعرض فيديو حول الخدمات الصحية التى تقدم للمواطنين فى الوحدات الصحية .

- الكشف والعلاج والمتابعة لدى الممارس العام أو طبيب الأسرة.

- الكشف والعلاج والمتابعة لدى الأطباء الأخصائيين والاستشاريين بما فى ذلك ما يتعلق بالأسنان والأمراض المؤمنة ومضاعفاتها.

- الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.

- الفحوص الطبية والمعملية اللازمة بكافة أنواعها.

- الفحص بالأشعة العادية والموجات الصوتية وغيرها.

- الخدمات التأهيلية والعلاج الطبيعى والأجهزة التعويضية طبقا للقوائم التى تصدر عن اللجان العلمية المتخصصة بالهيئة.

- الرعاية الصحية المتعلقة بالحمل والولادة والأطفال حديثى الولادة والرضع والأطفال ما قبل السن المدرسىوالرعاية الصحية لطلاب المدارس والجامعات.

- برامج الرعاية الصحية للمعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة.


الصحة

الرعاية الصحية

التأمين الصحى

الخدمات الطبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا

سوبر كورة يكشف شرط محمد عواد للعب فى صفوف الزمالك

سوبر كورة يكشف شرط محمد عواد للعب فى صفوف الزمالك

سكرتير عام الكاف يشكر الحكومة المصرية على تنظيم امم افريقيا الاستثنائى

سكرتير عام الكاف يشكر الحكومة المصرية على تنظيم امم افريقيا الاستثنائى

أجيرى: منتخب مصر جاهز لمواجهة "الأولاد".. وليس لدينا أزمة هجومية

أجيرى: منتخب مصر جاهز لمواجهة "الأولاد".. وليس لدينا أزمة هجومية

أحمد المحمدى: طموحنا أكبر من الأزمات ونستهدف كأس الأمم الأفريقية

أحمد المحمدى: طموحنا أكبر من الأزمات ونستهدف كأس الأمم الأفريقية

بـ 4.7 مليون إسترلينى.. اعرف القصة الكاملة لبيع تمثال توت عنخ آمون فى لندن

بـ 4.7 مليون إسترلينى.. اعرف القصة الكاملة لبيع تمثال توت عنخ آمون فى لندن

فيديو معلوماتى.. إزاى تحافظى على صحة طفلك وتحميه من الأمراض؟

فيديو معلوماتى.. إزاى تحافظى على صحة طفلك وتحميه من الأمراض؟

شاهد.. أجمل أهداف "روبن" بعد إعلان اعتزاله كرة القدم

شاهد.. أجمل أهداف "روبن" بعد إعلان اعتزاله كرة القدم

البترول تعلن زيادة أسعار المنتجات البترولية وبنزين 80 يسجل 6.75 جنيه

البترول تعلن زيادة أسعار المنتجات البترولية وبنزين 80 يسجل 6.75 جنيه

سوبر كورة.. كل ما فاتك من كوبا أمريكا 2019 × 9 أرقام.. فيديوجراف

سوبر كورة.. كل ما فاتك من كوبا أمريكا 2019 × 9 أرقام.. فيديوجراف

شاهد.. راموس ينشر صوراً جديدة لرحلته فى الغردقة

شاهد.. راموس ينشر صوراً جديدة لرحلته فى الغردقة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة