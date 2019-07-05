شاهد فى دقيقة .. 8 خدمات للمواطن بالوحدات الصحية بمنظومة التأمين الصحى

كتب وليد عبد السلام

تبدأ منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بالتسجيل بالوحدات الصحية لتقديم سلسلة من الخدمات الصحية التى يحصل عليها المواطن بمجرد فتح الملف الطبى للمنتفع.

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اليوم السابع" يستعرض فيديو حول الخدمات الصحية التى تقدم للمواطنين فى الوحدات الصحية

- الكشف والعلاج والمتابعة لدى الممارس العام أو طبيب الأسرة.

- الكشف والعلاج والمتابعة لدى الأطباء الأخصائيين والاستشاريين بما فى ذلك ما يتعلق بالأسنان والأمراض المؤمنة ومضاعفاتها.

- الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.

- الفحوص الطبية والمعملية اللازمة بكافة أنواعها.

- الفحص بالأشعة العادية والموجات الصوتية وغيرها.

- الخدمات التأهيلية والعلاج الطبيعى والأجهزة التعويضية طبقا للقوائم التى تصدر عن اللجان العلمية المتخصصة بالهيئة.

- الرعاية الصحية المتعلقة بالحمل والولادة والأطفال حديثى الولادة والرضع والأطفال ما قبل السن المدرسىوالرعاية الصحية لطلاب المدارس والجامعات.

- برامج الرعاية الصحية للمعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة.