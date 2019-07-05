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سيدة تلجأ للمحكمة للحصول من زوجها على 25 ألف جنيه شهريا لشراء لعب أطفال

الجمعة، 05 يوليه 2019 12:00 ص
سيدة تلجأ للمحكمة للحصول من زوجها على 25 ألف جنيه شهريا لشراء لعب أطفال محكمه الاسره-ارشيفيه
كتبت أسماء شلبى

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أقامت زوجة دعوى أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طلبت فيها إلزام زوجها، بدفع 25 ألف جيه لها شهريا كنفقة مصيف وألعاب وترفيه لطفليها، وذلك بعدما امتنع عن رعاية الطفلين أو السؤال عنهما لمدة شهور بسبب خلافات نشبت بينهما ودفعتها لترك المنزل وهجره، مؤكدة:" الطقلان يحتاجان  مصروفات للترفيه مثل أصدقائهما وأقاربها وكما تعودا أثناء عيشهما برفقة والدهما".

وقالت "علياء.م.أ"، فى دعواها أمام محكمة الأسرة، أنها تزوجت المدعى عليه بعقد زواج شرعى وعاشرته معاشرة الأزواج وأنجبت منه طفلين يبلغوا من العمر 8و9 سنوات، وأنه إثر خلافات نشبت بينهما بسبب تضيقه عليها، وإهماله لها وقضاء أغلب أوقاته خارج المنزل لتترك المنزل، فرد عليه برفضه الإنفاق عليهم حتى يدفعها للعودة للعيش برفقته".

وأقرت الزوجة بأنها هجرت الزوج بعد خلافات بينهما بسبب الأفعال التى يرتكبها بعد أن تسبب لها بالحرج بين صديقاتها ومعارفهم، بسبب أهماله لها والتنصل من مسئوليته.

 

ودفعت الزوجة بيسر حالة زوجته المادية وتقاضيه شهريًا مئات الآلاف، أرباح عمله بمجموع الأعمال التى يشغلها بـ الاستيراد والتصدير، وفق المستندات وتحريات الدخل، وذلك بما يكفل لطفليها العيش في المستوى اللأئق بأمثالهم.


محكمه الاسره

نفقه العاب وترفيه

نفقه مصيف

خلافات زوجيه

اليوم السابع بلس

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