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سفر وعودة 1564 مصريا وليبيا و328 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الجمعة، 05 يوليه 2019 06:26 م
سفر وعودة 1564 مصريا وليبيا و328 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منف
مطروح - حسن مشالى

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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1564 مصريا وليبيا و328 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
 
تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1127 إلى الجانب الليبى، بينهم  239مصريا و888 ليبيا.
 
كما تم إنهاء إجراءات وصول 437 بينهم 363 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و74 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.
 
ومن جانب آخر، سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 150 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 178 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.
 
 

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