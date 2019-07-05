رئيس الوزراء يتابع مع محافظ مطروح موقف التعريفة الجديدة وتوافر المواد البترولية

مطروح – حسن مشالي

تابع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مع اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح عبر الفيديو كونفرانس، بغرفة عمليات المحافظة، مدى توافر المواد البترولية والوقود الكافية بالمحافظة والالتزام بالأسعار والتعريفة المقررة للأجرة بعد تحريك أسعار الوقود.

وطالب رئيس مجلس الوزراء، بمراجعة كافة الكميات البترولية، بمحطات الوقود على طول الساحل الشمالي ومدن المحافظة ومواجهة أية مخالفات بكل حزم.

من جانبه أكد محافظ مطروح،على المتابعة من خلال الحملات التموينية والمرورية، للالتزام بالأسعار المقررة وتعريفة الأجرة الجديدة، مع عدم وجود أية شكاوى من المواطنين، مؤكداً على توافر المواد البترولية الكافية بمحطات الوقود، في جميع مراكز ومدن المحافظة.