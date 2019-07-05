رئيس المجلس الأوروبى: التضامن مع أوكرانيا مهم من أجل وحدة أوروبا

كييف (أ ش أ)

أكد دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبى، أهمية الوحدة الأوروبية من أجل قارة أوروبا بأسرها، قائلا إن التضامن مع أوكرانيا يعد أحد مظاهر هذه الوحدة.

وأشار توسك، فى تقريره للبرلمان الأوروبى عن اجتماعات المجلس الأوروبى الأخيرة، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الجمعة، إلى جهوده الشخصية التى بذلها خلال السنوات الماضية للحفاظ على وحدة أوروبا إما فيما يتعلق بأوكرانيا أو مساعدة اليونان أو أزمة الهجرة أو محادثات خروج بريطانيا من التكتل الأوروبى (بريكست).

وأضاف: "أحيانًا نكون أكثر نجاحًا من أحيان أخرى، إلا أننا فى نهاية المطاف نتمكن دائمًا من البقاء سويًا..ذلك لأن القادة يفهمون حقًا قوة الوحدة"، لافتا إلى أن اتحاد أوروبا هو السبيل الوحيد لمواجهة أقوى العناصر العالمية الفاعلة.