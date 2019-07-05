سوبر كورة
Ads
السبت، 06 يوليه 2019 01:56 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

دراسة تكشف: نصف العمال ينفقون 70% من وقتهم فى وظائفهم

الجمعة، 05 يوليه 2019 08:00 م
دراسة تكشف: نصف العمال ينفقون 70% من وقتهم فى وظائفهم عمال - أرشيفية
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن ما يقرب من نصف العمال فى جميع أنحاء العالم ينفقون 70% من وقتهم خلال العمل.
 
 
ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فأوضح الباحثون أن الوقوف خمس ساعات يوميًا يساهم فى زيادة التعب لعضلات الأطراف السفلية، وهذا قد يرفع من خطر الإصابة بآلام الظهر على المدى الطويل والاضطرابات العضلية الهيكلية.
 
وأشار معدو الدراسة إلى أن الوظائف المكتبية ليست جيدة للصحة وتسبب ألم والتهاب فقرات الرقبة، كما أن العمل الشاق الذى يتطلب الوقوف على القدمين يسبب المتاعب للظهر وعضلات الساق.
 
وقالت معدة الدراسة "ماريا جابرييلا جارسيا"، الحاصلة على الدكتوراه فى قسم العلوم الصحية والتكنولوجيا فى جامعة “ETH” بمدينة زيورخ، سويسرا، إن ساعتين من الوقوف خلال العمل لا يرتبط مع أية مشاكل، مضيفةً أن الوقوف لفترات طويلة يزيد من خطر الإصابة بالعديد من من الأمراض على المدى القصير، مثل تشنجات الساق والظهر.

العمال

ساعات العمل

الوظيفة

ساعات العمل الرسمية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مليونيرات الآثار الحرام فى أوروبا.. تراث مصر العظيم يباع وآخرهم رأس الملك توت

مليونيرات الآثار الحرام فى أوروبا.. تراث مصر العظيم يباع وآخرهم رأس الملك توت

فيديو.. اللقطات الأولى بعد تفجير انتحاري لنفسه بالحدود التركية ومقتل سوريين

فيديو.. اللقطات الأولى بعد تفجير انتحاري لنفسه بالحدود التركية ومقتل سوريين

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا

السياحة تبدأ معاينات سكن الحجاج بالسعودية للتأكد من التزام الشركات بالضوابط

السياحة تبدأ معاينات سكن الحجاج بالسعودية للتأكد من التزام الشركات بالضوابط

طه إسماعيل لـ" تايم سبورت ": السنغال منتخب قوى.. و مانى لديه قدرات عالية

طه إسماعيل لـ" تايم سبورت ": السنغال منتخب قوى.. و مانى لديه قدرات عالية

مصر تجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى بعد وصولها للمرحلة الأخيرة.. نواب: الدولة نجحت فى العبور إلى بر الأمان بعد نجاح سياسة الإصلاح.. ويؤكدون: الإجراءات تسببت بنمو الاقتصاد والشهادات العالمية تؤكد نجاحها

مصر تجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى بعد وصولها للمرحلة الأخيرة.. نواب: الدولة نجحت فى العبور إلى بر الأمان بعد نجاح سياسة الإصلاح.. ويؤكدون: الإجراءات تسببت بنمو الاقتصاد والشهادات العالمية تؤكد نجاحها

الإخوان يكذبون كما يتنفسون.. فضيحة جديدة لزوبع على الهواء.. فشل فى مهاجمة "اليوم السابع" بعد نقلها "شتيمته".. فرد على خبر اتهامه لأهل سيناء بالتخابر قائلا "مش انا اللى قولت ده المحافظ ".. "عادتك ولا هتشتريها"!!

الإخوان يكذبون كما يتنفسون.. فضيحة جديدة لزوبع على الهواء.. فشل فى مهاجمة "اليوم السابع" بعد نقلها "شتيمته".. فرد على خبر اتهامه لأهل سيناء بالتخابر قائلا "مش انا اللى قولت ده المحافظ ".. "عادتك ولا هتشتريها"!!

اعرف يعنى إيه تأمين صحى اجتماعى شامل لكل المصريين × 4 معلومات

اعرف يعنى إيه تأمين صحى اجتماعى شامل لكل المصريين × 4 معلومات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

مصرع ملك الفحم وابنته فى حادث تحطم هليكوبتر بجزر البهاما قبل يوم من عيد ميلاده.. الملياردير الأمريكى بدأ حياته عصاميا فى عالم البيزنس.. بنى نفسه من الصفر ولقب بـ"رجل الخير".. وثروته تقدر بـ1.8 مليار دولار

مصرع ملك الفحم وابنته فى حادث تحطم هليكوبتر بجزر البهاما قبل يوم من عيد ميلاده.. الملياردير الأمريكى بدأ حياته عصاميا فى عالم البيزنس.. بنى نفسه من الصفر ولقب بـ"رجل الخير".. وثروته تقدر بـ1.8 مليار دولار

صور.. الخطيب وإمام وكانو وإيتو يلتقطون صور تذكارية مع كأس أفريقيا

صور.. الخطيب وإمام وكانو وإيتو يلتقطون صور تذكارية مع كأس أفريقيا

مفاجأة.. التنظيم الدولى للإخوان يلجأ لأجهزة أمنية دولية للضغط على مصر للإفراج عن متهمى تنظيم خلية الأمل.. محاولات التدخل تأتى تحت ستار الحريات.. والجماعة تخشى إفشاء المتهمين معلومات خطيرة عن خططها لتخريب الدولة

مفاجأة.. التنظيم الدولى للإخوان يلجأ لأجهزة أمنية دولية للضغط على مصر للإفراج عن متهمى تنظيم خلية الأمل.. محاولات التدخل تأتى تحت ستار الحريات.. والجماعة تخشى إفشاء المتهمين معلومات خطيرة عن خططها لتخريب الدولة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة