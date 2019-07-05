دراسة تكشف: نصف العمال ينفقون 70% من وقتهم فى وظائفهم

كتب بيتر إبراهيم

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن ما يقرب من نصف العمال فى جميع أنحاء العالم ينفقون 70% من وقتهم خلال العمل.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فأوضح الباحثون أن الوقوف خمس ساعات يوميًا يساهم فى زيادة التعب لعضلات الأطراف السفلية، وهذا قد يرفع من خطر الإصابة بآلام الظهر على المدى الطويل والاضطرابات العضلية الهيكلية.

وأشار معدو الدراسة إلى أن الوظائف المكتبية ليست جيدة للصحة وتسبب ألم والتهاب فقرات الرقبة، كما أن العمل الشاق الذى يتطلب الوقوف على القدمين يسبب المتاعب للظهر وعضلات الساق.

وقالت معدة الدراسة "ماريا جابرييلا جارسيا"، الحاصلة على الدكتوراه فى قسم العلوم الصحية والتكنولوجيا فى جامعة “ETH” بمدينة زيورخ، سويسرا، إن ساعتين من الوقوف خلال العمل لا يرتبط مع أية مشاكل، مضيفةً أن الوقوف لفترات طويلة يزيد من خطر الإصابة بالعديد من من الأمراض على المدى القصير، مثل تشنجات الساق والظهر.