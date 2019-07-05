حكومة سويسرا تتوقف عن محاولات إدراج التصويت الإليكترونى فى قانون البلاد

كتب: أحمد علوى

قررت الحكومة السويسرية وقف الإجراءات المتعلقة بمحاولات إدخال منظومة التصويت الإلكترونى فى القانون السويسرى، لكنها تعتزم مع ذلك الإستمرار فى التجارب المتعلقة باستخدام أنظمة مستحدثة، وقد أثار هذا القرار القلق فى أوساط المغتربين السويسريين.

ووفقاً لقناة سويس إينفو السويسرية، فقد توصلت سلسلة من المشاورات بين الأحزاب السياسية وكانتونات سويسرا الـ 26، إلى مراجعة الحكومة السويسرية لسياستها الخاصة بالتصويت الإلكترونى، وذلك بالإضافة إلى ظهور الكثير من العيوب التقنية فى نظم التصويت الإلكترونى الحالية.

وفى 20 أكتوبر المقبل، سيتم دعوة الناخبين السويسريين للتصويت لانتخاب 200 عضو فى مجلس النواب (الغرفة السفلى) و46 عضوا فى مجلس الشيوخ (الغرفة العليا).