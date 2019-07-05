حبس عامل قتل شقيقه المريض نفسيا أثناء تقسيم الميراث بمركز نقادة بقنا

قنا - وائل محمد

قررت نيابة مركز نقادة حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لإتهامه بضرب شقيقه المريض نفسياً بمطواة ثم انهال عليه بشومة وبعدها أطلق عليه الرصاص، مما أدى لمصرعه، وذلك لوجود خلافات على تقسيم الميراث واعتقاده أن القتيل قد قتل نجله منذ عامين.

وكان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا تلقى إخطارا من اللواء محمود حسن مدير المباحث بمصرع "حسين.ع.ال" 25 سنة إثر إصابته بطعنات نافذة وطلقات نارية فى منزل أسرته بقرية البحرى قامولا بمركز نقادة جنوب محافظة قنا.

وأفادت تحريات فريق البحث بإشراف العميد أشرف عبد المالك رئيس المباحث أن مرتكب الحادث يدعى "عمر.ع" شقيق القتيل، حيث وقعت مشادة بينهما بسبب خلافهما على تقسيم الميراث قام خلالها المتهم بطعن شقيقه بمطواة ثم انهال عليه بشومة وبعدها أطلق عليه رصاصتين من سلاح غير مرخص، وتم ضبط المتهم .